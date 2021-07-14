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Doç. Dr. Melahat Arıklı, Kitabından Elde Edilen Gelirin Bir Bölümünü Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Ve Kanserle Savaş Vakfı’na Bağışladı

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Doç. Dr. Melahat Arıklı, “Milli Mücadelede Kalemiyle Savaşanlar (1955-1974)” adlı kitabından elde edilen gelirin bir kısmını Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışladı.
Doç. Dr. Melahat Arıklı, Kitabından Elde Edilen Gelirin Bir Bölümünü Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Ve Kanserle Savaş Vakfı’na Bağışladı

Doç. Dr. Melahat Arıklı, “Milli Mücadelede Kalemiyle Savaşanlar (1955-1974)” adlı kitabından elde edilen gelirin bir kısmını Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışladı.

Nakdi yardımı Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Ruso’ya teslim eden Doç.Dr. Arıklı, sosyal yardımlaşmanın önemine vurgu yaparak bu zor günleri el birliğiyle aşmanın önemine değindi.

“Milli Mücadelede Kalemiyle Savaşanlar (1955-1974)” adlı kitapta, 1955-1974 yılları arasında çıkan “Halkın Sesi, Savaş, Zafer, Akın ve Nacak Gazetelerinde” Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesine destek veren ve bu mücadeleyi anlatan kalemlere yer verildi. Kitapta Ahmet Mithat Berberoğlu, Ahmet Alper, Arif Mapolar, Esat Faik Muhtaroğlu, Fuat Veziroğlu, İlter Veziroğlu, İsmet Kotak, Özker Özgür ve Özker Yaşın’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ismin 1955-1974 yılları arasında yayınlanan yazıları yer alıyor.

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