Doç.Dr. Müride Çelikağ TDP İskele'den aday çıktı...

Müride Çelikağ 2. sıradan İskele milletvekili adayı oldu. Müride Çelikağ TDP'de MYK görevinde bulunuyor.

DOÇ.DR. MÜRÜDE ÇELIKAĞ KIMDIR?

1962 Lefkoşa doğumlu olan Dr. Mürüde Çelikağ, 1979 Türk Maarif Koleji mezunu ve 1984 yılında Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün (DAÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü ilk mezunlarındandır. 1989’da İngiltere’nin Sheffield Üniversitesi’nde Çelik Yapılar konusunda Lisansüstü ve Doktora eğitimini tamamladıktan sonra, 7 yıl İngiltere’de ve 6 ay Singapur’da uluslararası John Brown şirketinde İnşaat Mühendisi olarak çalıştı. 1994 yılında, İngiltere Mühendislik Konseyinden Chartered Engineer-CEng (Yetkin Mühendis) ve Avrupa Ulusal Mühendislik Federasyonu‘ndan Eur Ing ünvanlarına hak kazandı.

1996-2000 yılları arasında Birleşik Arap Emirlikleri üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalıştı, çok katlı binaların projelendirmelerini yaptı, iki yıl süreyle British Steel Plc (CORUS) şirketinin Orta Doğu ve Körfez bölgesinden sorumlu Yapı Mühendisi olarak görev yaptı. Dübai ve Abu Dhabi şehirlerinde yapısal çeliğin kullanımı konulu birçok eğitim seminerleri verdi.

Eylül 2000’de Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. Akademik görevleri yanında İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, Başkan yardımcılığı, Genel Eğitim Bölüm Başkanlığı, Rektör danışmanlığı yaptı. Yapı Bilimleri Araştırma Merkezi’nin (YABAM) kurucu üyelerindendir. 40’ın üzerinde lisansüstü öğrenci yetiştirdi, birçok uluslararası yayın yaptı, teknik toplantılar düzenledi, katıldı ve konferanslar verdi.

Doç. Dr. Mürüde Çelikağ 2010 yılında DAÜ Teknopark’ta kurulan ROBUST Engineering and Consultancy Ltd’in direktörlerindendir. 2007 yılından bu yana Avrupa Komisyonu’nun yapısal çelik araştırma projelerinin değerlendirilmesinde ‘Bağımsız Uzman’ olarak görev almaktadır. Sürdürülebilir Kalkınma Derneğinin kurucu üyelerindendir. Ayrıca KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanıdır. Mesleki hayatında birçok projede tasarım, şantiye tecrübeleri olmuştur. Evli ve 2 erkek çocuk annesidir.