  • BIST 1.436
  • Altın 446,032
  • Dolar 8,0178
  • Euro 9,4365
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKA6430 test yapıldı, 32'si yerel 40 pozitif vaka

Doç.Dr. Nazım Beratlı: Bu film olmadı be insanlar, kimse kusura bakmasın..

» »
"Yapmayım dediğim her şeyi yaptılar"
Doç.Dr. Nazım Beratlı: Bu film olmadı be insanlar, kimse kusura bakmasın..

Kıbrıs'ın önde gelen tarihçilerinden Doç. Dr. Nazım Beratlı, "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisiyle ilgili “Bu film olmadı be insanlar, kimse kusura bakmasın” yorumunu yaptı ve dizideki hataları ortaya koydu.

 

Beratlı "benimle 5 dakika konuştular yapmayın dediğim her şeyi yaptılar"

 

Beratlı “Cumhurbaşkanı göndermiş, benimle 5 dakika konuştular. Her neyi "yapmayın" dedimse, hepsini yapmışlar” dedi

Bu film olmadı be insanlar, kimse kusura bakmasın... Gerçekler değil, senaristin hayalleri anlatılıyor. Dört tane yazıp, kesecem:


a) 1950 Kıbrıs'ını anlatıyor, fon müziği 1980 lerde Türkçe söz yazılmış iki tane Rumca türkü...
b) 1955'te Kıbrıs'ta 30 bin İngiliz askeri ve sadece 232 EOKA mensubu vardı... Bu filmde kamyonlar dolusu ortalıkta geziyorlar.
c)Trafik kâh sağdan gidiyor, kâh soldan...
d) Ayrıntılar uydurma... EOKA'nın elinde bir tek Thompson makineli tabanca vardı. Bu filmde her silah göstereceğinde thompson taşıyor adamlar.
Ne anlatacaksa anlatsın ama müsamere gibi anlatıyor. Üzgünüm...

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakanlar Kurulu toplanıyor! Açılacak mıyız?02 Nisan 2021 Cuma 08:17
  • UBP MYK Toplanıyor !02 Nisan 2021 Cuma 08:16
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar02 Nisan 2021 Cuma 08:07
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 2 Nisan 2021 )02 Nisan 2021 Cuma 08:04
  • DP'de şok istifa: Ziya Emir partiden ayrıldı01 Nisan 2021 Perşembe 21:37
  • KKTC Merkez Bankası TL mevduatların faiz oranlarını yükseltti01 Nisan 2021 Perşembe 19:25
  • Microsoft ABD ordusuna Artırılmış Gerçeklik gözlüğü satmak için 21,3 milyar dolarlık kontrat imzaladı01 Nisan 2021 Perşembe 19:22
  • Güvercinlik'te “KKTC Büyük Organize Sanayi Bölgesi” Tanıtımı Yapıldı01 Nisan 2021 Perşembe 19:11
  • 6430 test yapıldı, 32'si yerel 40 pozitif vaka01 Nisan 2021 Perşembe 19:08
  • UBP Milletvekili Zorlu Töre01 Nisan 2021 Perşembe 19:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti