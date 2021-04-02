Doç.Dr. Nazım Beratlı: Bu film olmadı be insanlar, kimse kusura bakmasın..

Kıbrıs'ın önde gelen tarihçilerinden Doç. Dr. Nazım Beratlı, "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisiyle ilgili “Bu film olmadı be insanlar, kimse kusura bakmasın” yorumunu yaptı ve dizideki hataları ortaya koydu.

Beratlı "benimle 5 dakika konuştular yapmayın dediğim her şeyi yaptılar"

Beratlı “Cumhurbaşkanı göndermiş, benimle 5 dakika konuştular. Her neyi "yapmayın" dedimse, hepsini yapmışlar” dedi

Bu film olmadı be insanlar, kimse kusura bakmasın... Gerçekler değil, senaristin hayalleri anlatılıyor. Dört tane yazıp, kesecem:



a) 1950 Kıbrıs'ını anlatıyor, fon müziği 1980 lerde Türkçe söz yazılmış iki tane Rumca türkü...

b) 1955'te Kıbrıs'ta 30 bin İngiliz askeri ve sadece 232 EOKA mensubu vardı... Bu filmde kamyonlar dolusu ortalıkta geziyorlar.

c)Trafik kâh sağdan gidiyor, kâh soldan...

d) Ayrıntılar uydurma... EOKA'nın elinde bir tek Thompson makineli tabanca vardı. Bu filmde her silah göstereceğinde thompson taşıyor adamlar.

Ne anlatacaksa anlatsın ama müsamere gibi anlatıyor. Üzgünüm...