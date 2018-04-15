Doç. Dr. Nur Köprülü’nün Suriyeli Mültecileri Konu Alan Kitap Bölümü Çalışması Palgrave

Yakın Doğu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nur Köprülü’nün Suriyeli mülteciler konusunu incelediği “Akdeniz’deki Mülteci Krizi Çerçevesinde Müdahale ve Politika” temalı kitap bölümü çalışması Palgrave: Macmillan yayınevi tarafından basılan çalışmada yayınlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgide, Doç. Dr. Nur Köprülü’nün çalışmasının, Kanada’nın saygın üniversitelerinden Trent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Marion Boulby ve Royal Roads Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ken Christie tarafından derlenen “Akdeniz ve Orta Doğu & Kuzey Afrika’da Göç, Mülteciler ve İnsan Güvenliği” başlıklı kitapta yer aldığı belirtildi.

Kitapta, Arap ayaklanmalarının başladığı 2011 yılından bu yana dünya gündemi açısından önemli bir yer teşkil eden Suriyeli mülteciler ve göç konusu, kuramsal ve sistematik bir yaklaşımla incelendi. Kitapta, Arap Baharı ile eşzamanlı olarak Suriye’de başlayan ayaklanmalar ve iç çatışmaların ülkede ve bölgede yarattığı belirsizlik ortamı ve mültecilerin göçü hem Akdeniz coğrafyasını hem de Avrupa Birliği’ni tanık olabilecekleri en büyük mülteci sorunu ile karşı karşıya getirdiği vurgulandı.

Doç. Dr. Köprülü, Suriye’deki Çatışmaların Önlenmesinde BM ve Uluslararası Örgütlerin Müdahalelerini İrdeledi…

Doç. Dr. Nur Köprülü’nün kaleme aldığı kitap bölümünde, özellikle Suriye’de süregelen çatışmaların önlenmesi veya minimize edilmesinde BM’in ve uluslararası örgütlerin müdahale ve karar alma süreçlerindeki kabiliyetlerini ve etkinliklerini irdelemeye çalıştı.

Doç. Dr. Köprülü, bu çerçevede, BM Güvenlik Konseyi kapsamında yürütülen karar tasarılarının yürürlüğe girmesinin önündeki hukuki ve siyasi kısıtlamalara değinerek, insani müdahale olgusunun bölgesel ve küresel dinamikler ışığında analizini yaptı. Avrupa Birliği’nin mülteci ve sığınmacılara yönelik yaklaşımına da değinen Doç. Dr. Köprülü, AB’ye üye devletlerin mültecilere yönelik farklı politikalar izlediğini ve yaşanan süreç içerisinde Birliğin mülteci politikasını düzenleyen Dublin Anlaşmasının sekteye uğradığını ifade etti. Ayrıca, Suriye meselesinin ve onun yarattığı mülteci krizinin ileriki dönemde uluslararası kurumların karar süreçleri açısından bir kırılma noktası oluşturabileceği tespitinde bulundu.

Birleşmiş Milletler’in verdiği rakamlar gözönüne alındığında başta Türkiye olmak üzere Ürdün ve Lübnan’nın çok sayıda mülteciye ev sahipliği yaptığını ortaya koyduğunu ifade eden Doç. Dr. Nur Köprülü, 4 milyondan fazla insanı mülteci konumuna getiren Suriye’deki kriz, BM Mülteciler Yüksek Eski Komiseri ve şimdiki BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından ‘Bu bir kuşak boyunca yaşanan, tek bir krizin yarattığı en büyük mülteci kitlesi’ olarak ifade edildiğini vurguladı.