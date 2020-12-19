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Doç. Dr. Ümit Savaşçı Koronayı Bulaştırmanın Mesafesini Açıkladı

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"Çok yüksek sesle konuşan insanlar maske de takmıyorsa, 6 metreden de daha fazla mesafeden damlacık yoluyla virüs bulaştırma ihtimali var."
Doç. Dr. Ümit Savaşçı Koronayı Bulaştırmanın Mesafesini Açıkladı

Doç. Dr. Ümit Savaşçı, korona virüste bulaşın özellikle ev içi temas yoluyla gerçekleştiğine dikkat çekti. 
Doç. Dr. Savaşçı, ev içinde maske kullanımının olmadığına vurgu yaparak, "Şubat ayından beri korona virüs ile ciddi mücadele ediyoruz. Bu süreçte herhangi bir antikor pozitifliğim olmadı. Bunun da nedeni, 2 metrelik sosyal mesafeye dikkat etmemiz, maske kullanmamız ve el hijyenimize dikkat etmemiz. Bütün damlacık yoluyla bulaşan enfeksiyonlarda özellikle 2 metre mesafe bakmak lazım" dedi.

Savaşçı "Kapalı ortamlarda 15 dakikadan fazla sürede virüs taşıyan birisiyle maskesiz olarak bir arada bulunursanız, bulaş gerçekleşebilir. Burada etkileyici faktörler de var; ortam hiç havalandırılmıyorsa, taşıyıcı kişiler o ortamlara belli süre gelip virüs bulaştırdılarsa, özellikle ses tonu yüksek olan insanların yüksek sele konuşması da damlacık yoluyla damlacıkların uzak mesafelere virüsün taşınmasına neden olabilir" diye konuştu. 

Doç. Dr. Savaşçı, "Özellikle çok yüksek sesle konuşan insanlar maske de takmıyorsa, 6 metreden de daha fazla mesafeden damlacık yoluyla virüs bulaştırma ihtimali var. Maskenin koruyuculuğu vardır. Ortamda iki kişi de maske takarsa, yüzde 90'ın üzerinde koruyuculuk olacaktır. Virüs taşıyan birisi de olsa maske taktığı sürece tabii 2 metre mesafeyle yüzde 90’ın üzerinde koruyuculuk gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı. 

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