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Doç. Dr. Yücel Yazgın, Haziran ve Temmuz aylarında uluslararası beş ayrı kongrede KKTC’yi temsil etti

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Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Plastik Sanatlar Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yücel Yazgın, Haziran ve Temmuz aylarında uluslararası beş ayrı kongrede KKTC’yi temsil etti
Doç. Dr. Yücel Yazgın, Haziran ve Temmuz aylarında uluslararası beş ayrı kongrede KKTC’yi temsil etti

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Plastik Sanatlar Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yücel Yazgın, Haziran ve Temmuz aylarında düzenlenen beş ayrı uluslararası kongre ve karma sergide Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsil etti.

Doç. Dr. Yücel Yazgın, Ankara’da düzenlenen “2. Uluslararası İnformal Öğrenme Kongresi”nde Doç. Dr. Eda Yazgın ile “Kıbrıs’ta Otantik El Yapımı Oyuncaklar ve Doğal Öğrenme” isimli sözlü bildiri sundu. Ardından Diyarbakır’da düzenlenen 9. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Uygulamalı Bilimler Kongreleri ve eş zamanlı düzenlenen “3. Uluslararası Gelenekselden Çağdaşa Sanat Serüveni” karma sergisine “Germasogia” ve “Panağra” isimli iki baskı resim çalışması ile katıldı. Bayburt’ta düzenlenen 2. Uluslararası İletişim ve Sanat Sempozyumu kapsamında ise “Kıbrıs Göletlerinden Bir kesit” isimli kişisel sergisi açıldı.

Temmuz ayında ise Tiflis’te düzenlenen “AVRASYA 6. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Uygulamalı Bilimler Kongreleri” ile eş zamanlı düzenlenen 4. Uluslararası “Gelenekselden Çağdaşa Sanat Serüveni” isimli karma sergiye “Cyprus Dwarf Hippopotamus” ve “Elephas (Palaeoloxodon) Cypriotes” isimli iki baskı resim çalışması ile katıldı.

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Doç. Dr. Yücel Yazgın son olarak, tez danışmanlığını yaptığı Msc. Selçuk Yalovalı’nın “Kıbrıs Arkaik Dönem İnsan Figürlerinin Görsel Ve Kültürel Analizi” isimli yüksek lisans tezinden üretilen sözlü bildiriyi, Yalovalı ile birlikte 15-17 Temmuz tarihlerinde  Gaziantep’te düzenlenen “8. Uluslararası Zeugma Bilimsel Araştırma Konferansı”nda sundu.

Doç. Dr. Yücel Yazgın: “Yakın Doğu Üniversitesi’nde her zaman kol kola yürüyen sanatsal ve bilimsel üretimi, katıldığımız uluslararası kongrelerle dünya ile buluşturuyor ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsil ediyoruz.”

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi olarak, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin desteği ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde üretken ve oldukça geniş bir yelpazeye hitap eden bir sanat ortamı yaratıldığını söyleyen Doç. Dr. Yücel Yazgın, “Bireysel olarak ya da danışmanlığını yaptığımız genç akademisyen adayları ile birlikte imza attığımız bilimsel çalışmaları, uluslararası kongrelerde bilim dünyası ile paylaşmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. Doç. Dr. Yazgın, katıldıkları uluslararası kongreler ile Yakın Doğu Üniversitesi’nde her zaman kol kola yürüyen sanatsal ve bilimsel üretimi dünya ile paylaşarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsil etmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı. 

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