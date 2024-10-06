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Doç. Dr. Yücel Yazgın’dan “SuAda” Sergisi: Kıbrıs Göletlerinin Sanatla Buluşması

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Doç. Dr. Yazgın’ın altıncı kişisel sergisi olan bu etkinlik, sanatçının Kıbrıs’ın doğal güzelliklerinden ilham alarak oluşturduğu 24 eserden oluşuyor.
Doç. Dr. Yücel Yazgın’dan “SuAda” Sergisi: Kıbrıs Göletlerinin Sanatla Buluşması

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Plastik Sanatlar Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yücel Yazgın’ın Kıbrıs göletleri ve çevresini konu alan “SuAda” sergisi, 8 Ekim’de Lefkoşa’daki İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda açılacak. Doç. Dr. Yazgın’ın altıncı kişisel sergisi olan bu etkinlik, sanatçının Kıbrıs’ın doğal güzelliklerinden ilham alarak oluşturduğu 24 eserden oluşuyor. Sergi, Kıbrıs’ın zengin ekosistemine dair yeni bir bakış açısı sunuyor.

Doç. Dr. Yazgın, sergide yüksek baskı tekniklerinden biri olan linol baskı tekniğini kullanarak göletler ve çevresindeki doğal öğeleri soyut bir biçimde ele alıyor. Eserlerinde, doğanın unsurlarını sanatla harmanlayarak Kıbrıs’ın kültürel ve doğal mirasını sanatsal bir perspektifle izleyicilere sunuyor.

Sanatçı, sergideki eserlerinin merkezinde suyun olduğunu belirterek, “Su, yaşamın özü olduğu gibi bu serginin de merkezini oluşturuyor. ‘SuAda’ sergisi; sanatseverleri suyun ritmindeki eşsiz yolculuğa davet ediyor” dedi. Sergi, 18 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek.

Doç. Dr. Yazgın, Kıbrıs adasının tarihi ve doğal unsurlarını sanat eserlerine yansıtmasıyla tanınıyor. Akademik çalışmalarını ve sanatsal üretimlerini bir arada sürdüren sanatçı, Yakın Doğu Üniversitesi’nde Plastik Sanatlar Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır.

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