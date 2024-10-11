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Doç. Dr. Yücel Yazgın’ın “SuAda” sergisi, İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda ziyarete açıldı!

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Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Plastik Sanatlar Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yücel Yazgın’ın sulak alanların korunmasına dikkat çeken kişisel sergisi SuAda, 18 Ekim’e kadar ziyarete açık olacak.
Doç. Dr. Yücel Yazgın’ın “SuAda” sergisi, İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda ziyarete açıldı!

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Plastik Sanatlar Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yücel Yazgın’ın altıncı kişisel sergisi “SuAda”, Lefkoşa’daki İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda ziyarete açıldı. Küresel ısınmanın yol açtığı susuzluk sorununa dikkat çekmek amacıyla imza attığı eserlerden oluşan “SuAda” sergisi ile sanatçı; sulak alanların kaybolma tehlikesine vurgu yapıyor.

Kıbrıs’ın göletlerindeki doğal manzaralardan esinlenen Doç. Dr. Yazgın, sergide linol baskı tekniği ile çalıştığı 24 eserini sanatseverler buluşturuyor. Eserlerde, Kıbrıs göletlerinin çevresindeki bitki örtüsü, mimari yapılar ve tarihi kalıntılar bir araya geliyor. Doç. Dr. Yazgın, doğanın zarafetini soyut bir yaklaşımla yorumlayarak izleyiciye farklı bir perspektif sunuyor.

Sanatçının, Kıbrıs’ın zengin ekosistemine dair yeni bir bakış açısı sunduğu eserlerinden oluşan SuAda sergisi, 18 Ekim tarihine kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Sergi, hafta içi 08.30 - 15.30 arasında açık olacak.

yucel-yazgin-sergi-acilis-(2).jpgKıbrıs göletleri ve çevresinden doğan 24 eser!

Doç. Dr. Yücel Yazgın açılışı yapılan sergisinde; “Aheridu”, “Arminou”, “Avlona”, “Dipotamos”, “Evretu”, “Gemikonağı”, “Germasogia”, “Gönyeli”, “Kalavasos”, “Kanlıköy”, “Kiti”, “Kukla”, “Lefke”, “Limni”, “Magunda”, “Mavrokolimpos”, “Miamilya”, “Panağra”, “Polemidya”, “Sygkrasi”, “Tamassos”, “Tuz Gölü”, “Uzundere”, “Vyzakia” isimli eserlerine yer verdi. Kıbrıs genelinde bulunan 48 gölet ve barajı resmeden sanatçı, eserlerinin 24’ünü sergide ön plana çıkardı. Eserlerine, göletlerin Kıbrıs haritasında var olan orijinal isimlerini veren sanatçı; resim kompozisyonlarında sulak alanların çevresinde bulunan bitki, kuş, cami, köprü gibi kültürel, tarihsel ve ekolojik unsurları da yansıttı.

Doç. Dr. Yücel Yazgın kimdir?

Doktora tezini “Kıbrıs Arkeolojik Silindir Mühürlerinin Analizi ve Baskı Resme Yansımaları” çalışması ile tamamlayan Doç. Dr. Yücel Yazgın, merkezine Kıbrıs adasını alan eserleri ile dikkat çekmeye devam ediyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Plastik Sanatlar Bölüm Başkanı olan Doç Dr. Yazgın, kariyeri boyunca beş kişisel sergi ve birçok karma sergi ile eserlerini sanatseverler ile buluşturdu.

2016’da Atatürk Öğretmen Akademisi’nden emekli olan Doç. Dr. Yücel Yazgın, 2018’de TÜYAP Uluslararası Sanat Fuarı’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsil etmek üzere görevlendirilen iki ressamdan biri oldu. Yayınları arasında; “Resim İş Eğitimi Yöntemi”, “Güzelyazı El Kitabı”, “Güzel Yazı Teknikleri”, ve “Eğitimde İletişim” adlı kitaplar yer almaktadır. Aynı zamanda “Erken Çocuklukta Yaratıcılık ve Sanat” kitabında bölüm yazarlığı yapan sanatçı; “Erken Çocuklukta Yaratıcılık ve Yaratıcı Çocuk Etkinlikleri” kitabında da eş editörlük görevi yanında bir de bölüm yazdı. Sanatsal ve akademik çalışmalarını bir arada sürdüren Doç. Dr. Yücel Yazgın, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Plastik Sanatlar Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır.

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