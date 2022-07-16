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Doç. Dr. Zeki Beşiktepeli yaşamını yitirdi

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Uzun yıllar akademisyen olarak görev yapan Doç. Dr. Zeki Beşiktepeli, 63 yaşında yaşamını yitirdi.
Doç. Dr. Zeki Beşiktepeli yaşamını yitirdi

Uzun yıllar akademisyen olarak görev yapan Doç. Dr. Zeki Beşiktepeli, 63 yaşında yaşamını yitirdi.

ZEKİ BEŞİKTEPELİ KİMDİR?

Beşiktepeli, 1960 yılında Baf'ın Melandra köyünde doğmuştu.

Beşiktepeli, Yakın Doğu Üniversitesi'nde 1997 yılından itibaren Hukuk Fakültesi’nde İktisat ve İktisadi Düşünceler Tarihi dersi vermekteydi ve aynı zamanda Yardımcı Doçent olarak İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmüştü.

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