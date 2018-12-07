"Doğa felaketi değil rant felake

Akademisyen Hossein Sadri'nin paylaşımı şu şekilde:

"Aşağıda paylaşmakta olduğum haritalar Girne Bölgesinde (Çatalköy. Alsancak ve Lapta Belediye sınırları dahil) Dere Yataklarına yapılmış olan müdahaleleri Göstermekte. Bu haritaları esas alarak ve hasarların oluştuğu bölgelere bakarak maalesef bir doğal felaket ile değil toplum felaketiyle karşılaşmış olduğumuzu anlamak zor değildir. Felaket olan kapitalizm ve onun ürünü olan kentleşme, rant ve aç gözlülüktür. Çok üzgünüm ve acılı tüm ailelere başsağlığı diliyorum."



