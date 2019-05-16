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Doğa İlkokulu öğrencileri Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret etti

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Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Doğa İlkokulu öğrencilerini ziyaret etti.
Doğa İlkokulu öğrencileri Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret etti

Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu 4. sınıf öğrencileri öğretmenleri eşliğinde Gazimağusa Belediye binasını ziyaret ederek, hem belediyeyi gezdi, hem de Başkan İsmail Arter ile sohbet etti.

Ziyarette belediyenin çalışmalarını anlatan Başkan İsmail Arter, çocuklarla birlikte hem Belediye’ye ait Köpek Barınağı’nı hem de belediyenin serasını ziyaret etmek için sözleşti.

Çocuklara hayvan sevgisinin aşılanmasının yanında fidan dikmeleri ve toprakla uğraşmalarının da onlar için faydalı olacağını söyleyen Arter,  çocukların belediyeye olan merak ve ilgilerinden dolayı okullarına dilek ve istek kutusu konulmasını ve çocukların belediyeye mektup yazmasını istedi.

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