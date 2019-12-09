Doğa Koleji: Alıcı kurumla görüşmeler devam ediyor

Türkiye'de devlet okullarından sonra en büyük okul ağına sahip olan Doğa Koleji, alıcı kurumla yapılan görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

Türkiye'de devlet okullarından sonra en büyük okul ağına sahip olan Doğa Koleji, alıcı kurumla yapılan görüşmelerin devam ettiğini açıkladı. Kolejden yapılan açıklamada, devir işlemlerinin gerçekleşmesinin ardından çalışanların geciken ödemelerinin yapılacağı belirtildi. Hafta içinde Doğa Koleji bünyesindeki okullarda bir süredir maaşlarını alamayan öğretmenler derslere girmemiş, İstanbul-Ataşehir'de eylem yapan veliler ise Genel Müdür Yardımcısı Erkut Bozkurt'la görüşmüşlerdi.

Doğa Koleji'nden Pazar akşamı yapılan yazılı açıklamada ise son günlerde yaşanan olaylardan derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada öğrencilerin, velilerin ve çalışanların gösterdiği destek, anlayış ve dayanışmaya teşekkür edildi.

"Alıcı kurumla görüşmeler halen devam etmektedir. Takdir edersiniz ki yapımızın büyüklüğü, devir görüşmelerine ilişkin süreci uzatmıştır" denilen açıklamada şu ifadeler de yer aldı:

"Devrin gerçekleşmesiyle birlikte, öncelikle çalışanlarımızın geciken ödemeleri yapılacaktır."Okullarımızdaki eğitim ve öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam etmektedir. Bu vesileyle öğrencilerimizi sevgiyle kucaklıyor, saygılarımızı sunuyoruz."

MEB, inceleme ve soruşturma başlatmıştı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da konuyla ilgili olarak Cumartesi günü bir açıklama yapmış, Doğa Koleji'nde yaşananlar ile ilgili gerekli inceleme ve soruşturmanın başlatıldığını duyurmuştu.

Açıklamada, "Bakanlığımız tarafından kapatılması halinde öğrencilerin eğitim öğretim süreçlerinin aksamadan devamı için İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından gerekli tedbirler alınmakta, velilerin de talepleri doğrultusunda öğrenciler resmi veya özel okullara nakledilerek olası mağduriyetleri önlenmektedir" denilmişti.

Ayrıca görev yapan personelin karşılanmayan özlük haklarını dava yoluyla ilgili okulun kurucusundan talep etme hakları olduğu belirtilmişti.

MEB'in yaptığı açıklamaya göre, Doğa Koleji adında 51 ilde toplam 411 özel okul var. 15 ilde sorun yaşanan kurucu işletmeye ait okul sayısı ise 214. 41 ildeki 197 okul ise imtiyaz hakkı kullanımı (franchising) yöntemiyle eğitim öğretim faaliyetlerini düzenli şekilde sürdürüyor.

Doğa Koleji 2016'da satın alındı

Doğa Koleji'ni 2002 yılında eski öğretmen Fethi Şimşek, bir süre bir dershaneye ortak olduktan sonra kurdu. Okulun sahibi, Fethi Şimşek'in o dönem hissedarı olduğu Asist Eğitim Kurumları isimli şirket.

Okul ve öğrenci sayısı yıllar içinde artınca, uluslararası alanda eğitim yatırımları yapan Hollandalı International Education Systems BV (Uluslararası Eğitim Sistemleri BV), Asist Eğitim Kurumları'ndan bir miktar hisse alarak Fethi Şimşek'e ortak oldu.

2016 yılında ise hem Fethi Şimşek'in hem Hollandalı şirketin sahip olduğu hisseler, Metal Yapı Konut'a satıldı.

İş adamı Ömer Saçaklıoğlu'nun 1980'da kurduğu Metal Yapı Konut, inşaat, akaryakıt, enerji, gıda, alışveriş merkezi işletmeciliği ve otelcilik gibi alanlarda çalışıyor. Eğitime Doğa Koleji'nin satışıyla giriş yaptı.

Hollandalı şirket, 2019 yılında, 2016'daki satış sebebiyle kendisine borçlu olan Metal Yapı Konut'tan alacağını tahsil edemediği gerekçesiyle icra takibi başlattı. Doğa Koleji'nin sahibi olan şirketin eski şirkete olan borcu yaklaşık 46 milyon dolar.

Doğa Koleji'nin Türkiye genelinde 130 kampusu, yaklaşık 10 bin de çalışanı var. Öğrenci sayısı ise 70 binin üzerinde.

Okul öncesinden liseye kadar Türkiye'nin farklı illerinde eğitim veren kolejin yıllık fiyatları, öğrencinin sınıfına göre 20 bin ile 50 bin lira arasında değişiyor. Ağrı ya da Bingöl gibi daha az nüfuslu şehirlerde ücret, 20 bin liranın altına düşüyor.