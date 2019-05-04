Doğa Koleji Katarlılara mı satılacak? Konu Meclis gündeminde...

Başarır, Doğa Koleji öğretmenlerin, öğrencilerinin ve velilerinin mağduriyetinin nasıl giderileceğini de sordu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Doğa Koleji okullarındaki öğretmenlerin, öğrencilerin ve velileri yaşadıkları mağduriyeti Meclis gündemine taşıdı. CHP’li Başarır, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yazılı olarak yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Önergede; öğretmenlerin maaşlarını alamaması sebebiyle ortaya çıkan mağduriyetlere dikkati çeken Başarır, Doğa Koleji okullarının Katarlılara satılacağı iddialarının doğru olup olmadığını da sordu.

CHP Milletvekili Başarır yazılı soru önergesinin metni şu şekilde:

"Ülkemizde 2001 yılında kurulan, 70 bin öğrencisi, 8 bin çalışanı ve 100’ü aşkın yerleşkesi ile eğitim ve öğretime hizmet veren Doğa Okulları’nın satışı Metal Yapı Konut’un sahibine yapılmıştı.

Şu an itibarıyla Doğa Koleji öğretmen ve çalışanlarının son 5 aydır maaş ödemelerinin düzensiz olduğu, Mart ayı maaşlarının %70’inin ödenmediği, Nisan ayı başında ödenmeyen %70 ‘lik maaşın üzerine Mayıs ayı başında da 1 aylık daha maaş tahakkuk ettiği ve ödemelerin yapılmadığı basında yer almıştır.

Bu durumda Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu tür kurumlara vermiş olduğu maaşların en az %50’sinin ödenmesi gereken 11 ya da 22 günlük yasal süre de geride kalmış bulunmaktadır.

Doğa Koleji’nde görev yapan pek çok öğretmen, yaşanan bu şartlar altında, dönem ortasında haklı fesih yoluna gitmiş; bu sebeple de öğretmenlerle birlikte, öğrenciler ve veliler de mağdur olmuş durumdadır.

Ayrıca mevcut öğrencilerin %80’inden fazlasının önümüzdeki yıla ilişkin sözleşmelerinin yenilendiği, okulun DTS sistemi ile velilerin Denizbank’a borçlandırıldığı, bu sayede okulun bağlı olduğu şirketin alacağı her şartlarda garanti altına alındığı ve veliler tarafından da ilk peşinatların yatırıldığı kamuoyunda konuşulmaktadır.

Doğa koleji okullarının ya da okulların bağlı olduğu şirketin Katarlılara satılacağı iddiaları da gündeme gelmiştir."

Bu kapsamda; Başarır, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a şu soruları yöneltti: