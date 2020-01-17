Doğa Koleji'nin İTÜ Vakfı'na devri tamamlandı, öğretmenlerin maaşları ödendi

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Doğa Koleji ile ilgili devir işlemlerinin tamamlandığını, öğretmenlerin maaş ödemelerinin yapıldığını bildirdi.

Doğa Koleji'nde yaşanan krizin ardından İTÜ Vakfı ile yapılan görüşmeler sona erdi. İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre, Asist Öğretim Kurumları Anonim Şirketi'nde devir işlemi önceki gün gerçekleşti, dün tescillendi.

Saçaklıoğlu ailesi şirketin yönetiminden ayrılırken, şirketin yönetimine tek isim girdi. Aynı zamanda İTÜ Geliştirme Vakfı Başkanı olan Serhat Özeren Asist Öğretim Kurumları'nın Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Doğa Koleji'nde öğretmenlere maaş ödenmemesine ilişkin bugün yaptığı açıklamada "Bunlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın dışındaki bazı işlemler. Ama biz görevimiz gereği takip ediyoruz. O konuyla ilgili çözüm süreci çok hızlı bir şekilde yürüyor" diye konuşmuştu.