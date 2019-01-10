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Doğada korkutan görüntü: Binlercesi karaya vurdu!

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Doğada korkutan görüntü: Binlercesi karaya vurdu!
Doğada korkutan görüntü: Binlercesi karaya vurdu!

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesi Çardak beldesindeki Kum Adası sahiline binlerce gümüş balığı vurdu. Sahili kaplayan ölü gümüş balıklarını gören amatör balıkçılar ve vatandaşlar, şaşkına döndü.

 

Doğada korkutan görüntü: Binlercesi karaya vurdu!

Kum Adası sahilinde balık tutan amatör balıkçı Sermin Bayraktar (50), "Dün akşam saat 17.00 sıralarında burada balık tutuyordum. Kıyıya vurmuş bu balıklar yoktu. Soğuk ve sıcak su dalgalanması neden olmuş olabilir. Hani balıkların kulağına kar suyu kaçtı derler ya, bu balıklar da sersemlediği için karaya vurmuş olabilir. Kıyıya vurmuş bir sürü balık var" dedi.

 

Doğada korkutan görüntü: Binlercesi karaya vurdu!

Gümüş balıklarının ölü olarak sahile vurmasının sebebinin, deniz suyu sıcaklığındaki ani değişiklik ya da büyük bir balığın gümüş sürüsünü sıkıştırması olabileceği düşünülüyor.

 

Doğada korkutan görüntü: Binlercesi karaya vurdu!

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, Kum Adası'nda kıyıya vuran ölü gümüş balıklarıyla ilgili inceleme başlattı.

Doğada korkutan görüntü: Binlercesi karaya vurdu!

 

 

Doğada korkutan görüntü: Binlercesi karaya vurdu!

 

Doğada korkutan görüntü: Binlercesi karaya vurdu!

 

 

Doğada korkutan görüntü: Binlercesi karaya vurdu!

 

Doğada korkutan görüntü: Binlercesi karaya vurdu!

 

Doğada korkutan görüntü: Binlercesi karaya vurdu!

 

 

Doğada korkutan görüntü: Binlercesi karaya vurdu!

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