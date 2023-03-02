  • BIST 5.298,34
  • Altın 1112.335
  • Dolar 18.886
  • Euro 20.0113
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Doğal Afet Arama ve Kurtarma Derneği Kuruldu

» »
Doğal Afet Arama ve Kurtarma Derneği Kuruldu
Doğal Afet Arama ve Kurtarma Derneği Kuruldu

Ülkemizdeki bir grup gönüllünün girişimleri ile başlatılan çalışmalar sonucunda doğal afetle mücadele ve kurtarma çalışmaları ile insani yardım konularında gönüllü hizmet verecek bir dernek kuruldu. KKTC Doğal Afet Arama ve Kurtarma Derneği (DAAK) ismi ile hayat bulan dernek bağımsız bir sivil toplum örgütü olarak gönüllülük esasına göre çalışacak. Kahramanmaraş merkezli Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketine de giderek gönüllü çalışmalara katılan vatandaşlarımızın aralarında bulunduğu derneğin başkanlığını Doç.Dr.Deniz Erdağ yapacak. Derneğin tüzüğü de onaylandı ve resmen faaliyetlere başladı.

KKTC Doğal Afet Arama ve Kurtarma Derneği (DAAK) deprem, sel gibi doğal afetlerde, dağ ve doğa koşullarında meydana gelen kaybolma ve kaza olaylarında, yangınlarda profesyonel bir çalışma ve yaklaşım ile yardım ihtiyacı olan kişilere en kısa sürede ulaşmak ve yardım etmek amacı ile kurulmuştur.

Dernek, afetzedelere ulaşım ve yardım için gereken en uygun koşulları yaratmak, doğru arama-kurtarma çalışmalarını yaparak afetzedelere temel ilk yardım desteğini sağladıktan sonra emniyetli ortam koşullarına nakillerini sağlamak, bu tür olaylarda can kaybını en aza indirmek ve arama-kurtarma konularında toplumu bilgilendirmek için faaliyetlerini yürütecek.  

            Bu bağlamda 01.03.2023 tarihli Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar doğrultusunda aşağıda adı geçen kişiler yönetim kurulunu oluşturdu.

Yönetim Kurulu:

  1. Doç. Dr. Deniz Erdağ                        Başkan
  2. Derviş Çapkıner                                 As Başkan
  3. Yrd. Doç. Dr. Musa Oytun                Genel Sekreter
  4. Faysal Sadıkoğlu                               Sayman ve Muhasebe Birim Sorumlusu
  5. Prof. Dr. Hasan Ulaş Yavuz              Sağlık Birim Sorumlusu
  6. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Behlül                       Eğitim Birim Sorumlusu
  7. Mücahit Erden                                               Arama Kurtarma Birim Sorumlusu
  8. Mehmet Bektaş                                  Lojistik Birim Sorumlusu
  9. Cevdet Çağlar                                    Saha Sorumlusu
  10. Tuğşad Ebeoğlu                                 Köpekli Arama Kurtarma Birim Sorumlusu
  11. Hasan Kurumanastırlı                                    Genel Konular Sorumlusu
Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Limasol Bankası Müşterisi Büyük İkramiye Kazandı02 Mart 2023 Perşembe 15:30
  • Yaşam evlerinin Türkiye’ye ilk teslimatı bugün yapılıyor02 Mart 2023 Perşembe 15:24
  • Sendikaların kadın bürolarından ortak etkinlikler…02 Mart 2023 Perşembe 15:17
  • CTP: Özçınar izleyeceği yolu bir an önce Güzelyurt halkı ile paylaşmalıdır02 Mart 2023 Perşembe 14:52
  • Dikkat Elektrik Kesintisi Yaşanacak02 Mart 2023 Perşembe 13:34
  • Erhürman: Yurttaşın size güvenmesini nasıl beklersiniz?02 Mart 2023 Perşembe 13:27
  • İsias Otel davası çatı davadan ayrıldı02 Mart 2023 Perşembe 13:08
  • Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı Resmi Gazete’de02 Mart 2023 Perşembe 13:04
  • KIB-TEK duyurdu... İhaleye çıkılacak!02 Mart 2023 Perşembe 12:25
  • Osman Talaykurt hayatını kaybetti02 Mart 2023 Perşembe 11:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti