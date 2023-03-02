Doğal Afet Arama ve Kurtarma Derneği Kuruldu

Ülkemizdeki bir grup gönüllünün girişimleri ile başlatılan çalışmalar sonucunda doğal afetle mücadele ve kurtarma çalışmaları ile insani yardım konularında gönüllü hizmet verecek bir dernek kuruldu. KKTC Doğal Afet Arama ve Kurtarma Derneği (DAAK) ismi ile hayat bulan dernek bağımsız bir sivil toplum örgütü olarak gönüllülük esasına göre çalışacak. Kahramanmaraş merkezli Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketine de giderek gönüllü çalışmalara katılan vatandaşlarımızın aralarında bulunduğu derneğin başkanlığını Doç.Dr.Deniz Erdağ yapacak. Derneğin tüzüğü de onaylandı ve resmen faaliyetlere başladı.

KKTC Doğal Afet Arama ve Kurtarma Derneği (DAAK) deprem, sel gibi doğal afetlerde, dağ ve doğa koşullarında meydana gelen kaybolma ve kaza olaylarında, yangınlarda profesyonel bir çalışma ve yaklaşım ile yardım ihtiyacı olan kişilere en kısa sürede ulaşmak ve yardım etmek amacı ile kurulmuştur.

Dernek, afetzedelere ulaşım ve yardım için gereken en uygun koşulları yaratmak, doğru arama-kurtarma çalışmalarını yaparak afetzedelere temel ilk yardım desteğini sağladıktan sonra emniyetli ortam koşullarına nakillerini sağlamak, bu tür olaylarda can kaybını en aza indirmek ve arama-kurtarma konularında toplumu bilgilendirmek için faaliyetlerini yürütecek.

Bu bağlamda 01.03.2023 tarihli Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar doğrultusunda aşağıda adı geçen kişiler yönetim kurulunu oluşturdu.

Yönetim Kurulu: