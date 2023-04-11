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Doğal afet ve depremle ilgili mevzuatın düzenlenmesine ilişkin oluşturulan Ad-Hoc Komite toplandı

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Doğal afet ve depremle ilgili mevzuatın düzenlenmesine ilişkin oluşturulan Ad-Hoc Komite toplandı
Doğal afet ve depremle ilgili mevzuatın düzenlenmesine ilişkin oluşturulan Ad-Hoc Komite toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Doğal Afet ve Depremle İlgili Mevzuatın Düzenlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel (Ad-Hoc) Komite bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığında saat 10.30’da toplandı.

Meclis Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre, Doğal Afet ve Depremle İlgili Mevzuatın Düzenlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel (AD-HOC) Komite bugün yaptığı toplantıda “Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere İade Edilen Deprem ve Diğer Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasası”nın madde madde oylamasına başladı. Komite, anılan yasa üzerindeki görüşmelerine önümüzdeki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak katılan, Maliye Bakanlığı ve Başsavcılık’tan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerde bulundu.

UBP Milletvekili Özdemir Berova başkanlığında toplanan komite toplantısına komite üyeleri UBP Milletvekilleri Emrah Yeşilırmak ve Ahmet Savaşan ile DP Milletvekili Hasan Tosunoğlu katıldı.

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