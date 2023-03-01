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Doğal Afet ve Depremle İlgili Mevzuatın Düzenlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel (AD-HOC) Komitesi toplandı

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Doğal Afet ve Depremle İlgili Mevzuatın Düzenlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel (AD-HOC) Komitesi toplandı
Doğal Afet ve Depremle İlgili Mevzuatın Düzenlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel (AD-HOC) Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Doğal Afet ve Depremle İlgili Mevzuatın Düzenlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel (AD-HOC) Komite bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova Başkanlığı’nda toplandı.

Meclisten yapılan yazılı açıklamada, Doğal Afet ve Depremle İlgili Mevzuatın Düzenlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel (AD-HOC) Komite, bugün saat 10.00’da gerçekleştirdiği toplantıda gündeminde bulunan davetlileri dinledi.

 

Komite toplantısına davetli olarak katılan, Maliye Bakanlığı, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Kuzey Kıbrıs Sigorta & Reasürans Şirketleri Birliği, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Dev-İş, KTAMS, HÜR-İŞ, KAMUSEN, KTÖS, KTOEÖS, TÜRK-SEN, GÜÇ-SEN, KOOP-SEN, VERGİ-SEN, MALİYE-SEN, DAÜ BİR-SEN, ÇAĞ-SEN, MEMUR-SEN, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği, Casino İşletmecileri Birliği, DAÜ-SEN ve Basın-Sen’den yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerde bulundu.

 

UBP Milletvekili Özdemir Berova başkanlığında toplanan komite toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fikri Toros, Komite üyeleri YDP Milletvekili Talip Atalay, CTP Milletvekili Devrim Barçın, UBP Milletvekili Ahmet Savaşan ve UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak katıldı.

Komite toplantısında ayrıca, CTP Milletvekili Armağan Candan, Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars ve Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers de yer aldı.

 

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