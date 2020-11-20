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Doğal Afet Zarar Duyurusu

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi ve Genel Tarım Sigortası Fonu yetkilileri, bugün yaşanan doğal afetlerden dolayı zarar gören Yenierenköy, Yeşilköy, Sipahi, Gelincik ve Ziyamet köylerinde incelemelerde bulundu. 
Doğal Afet Zarar Duyurusu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi ve Genel Tarım Sigortası Fonu yetkilileri, bugün yaşanan doğal afetlerden dolayı zarar gören Yenierenköy, Yeşilköy, Sipahi, Gelincik ve Ziyamet köylerinde incelemelerde bulundu.  Ayrıca, Girne bölgesinde meydana gelen hortum sonrasında zararlar oluştuğu tespit edildi. 

Genel Tarım Sigortası Fonu kapsamında olan patates üretim alanları, bağ alanları, narenciye alanları, sera, muz üretim alanlarında zarar gören üreticilerimizin, Cumartesi (yarın) 08:00-14:00 saatleri arasında Yenierenköy Tarım Dairesi’ne ve   Girne Tarım Dairesi’ne başvurmaları önemle rica olunur. 

Bununla birlikte,  Genel Tarım Sigortası Fonu kapsamında olan ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın telef olan Büyükbaş ve Küçükbaş hayvanları, yıkılan hayvan  barınakları (Ahır, Ağıl) ve zarar ziyanları ile ilgili Yenierenköy Hayvancılık Dairesi’ne ve Girne Hayvancılık Dairesi’ne başvurmaları önemle rica olunur.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, üreticilerin zarar - ziyanını karşılamak için ilgili dairelerin Cumartesi günü de ( yarın) hizmet vereceğini belirtti. Bakan Oğuz, yaşanan doğal afetten dolayı zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.  

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı

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