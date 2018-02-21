  • BIST 116.316
  • Altın 161,823
  • Dolar 3,7898
  • Euro 4,6639
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAAnastasiadis Akıncı’dan görüşme talep edecek

Doğal Afetlere Hazırlıklı Olmak İçin Toplum Bilinci Şart!

»
Doğal Afetlere Hazırlıklı Olmak İçin Toplum Bilinci Şart!
Afetin Yaratacağı Olumsuz Etkiler En Aza İndirilebilir 

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Emel Erkuş Sirkeci, Afet Denilince İnsanların Aklına İlk Önce Depremin Geldiğini İfade Ederek, Aslında Afetin Fiziksel, Ekonomik, Sosyal ve Çevresel Kayıplar Doğuran, Normal Yaşamı ve İnsan Faaliyetlerini Durdurarak veya Kesintiye Uğratarak Toplulukları Etkileyen Doğal, Teknolojik veya İnsan Kökenli Olayların Sonucu Olarak Tanımlanabileceğini Söyledi.  Yrd. Doç. Dr. Emel Erkuş Sirkeci, Gelişen Teknoloji ile Artık Doğallığını Kaybeden Afet Olaylarının, İnsan Kaynaklı veya Teknolojik Olarak da Sık Sık Gerçekleşmeye Başladığını, Günümüzde ise Afet Olaylarının Önlenememesinden Dolayı Afet Yönetiminin Önem Kazandığını İfade Etti. 

Afet öncesinde, afet sırasında veya afet sonrasında yapılması gerekenler için idari, yasal ve teknik çalışmaların belirlenip uygulamaya aktarılması ile yaşanılacak bir olaya zamanında müdahale edilebileceğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Emel Erkuş Sirkeci, her olaydan çıkarılması gereken derslerin olduğunu belirtti.  Sistemi geliştirecek olan yönetimin önceden planlanması gerektiğini, böylelikle afetin insanlar üzerinde yaratacağı olumsuz etkilerin en aza indirilebileceğini ifade etti.  Yrd. Doç. Dr. Emel Erkuş Sirkeci şöyle devam etti: “Her yıl bu konuya dikkat çekmek için Afet Eğitimi Hazırlık Günleri yapılmaktadır.  Buradaki amaç kişilerin bulundukları yerlerde afet anında nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda eğitilmesidir.  Afetler sonrasında yerel kapasitenin olayları belirleme ve yönetmede yetersiz kaldığı durumlarda oluşan acil durumlar, ölümler, yaralanmalar, insanların yerlerini terk etmeleri, hastalık, sakatlık, gıda güvensizliği, altyapının hasar görmesi ya da kaybedilmesine yol açabilir.”

Yrd. Doç. Dr. Emel Erkuş Sirkeci: “Yakın Doğu Üniveritesi’nde Her Yıl Acil Durum ve Afet Yönetimi Eğitimleri Düzenlenmektedir.” 

Afetlerin etkisini azaltıp kayıpları en aza indirmek için toplumun iyi bir eğitim alması gerektiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Emel Erkuş Sirkeci, bu yüzden afet konusunda halkın bilinçlenmesi ve eğitimin tüm öğelerinin seferber edilmesi gerektiğini belirtti.  Yrd. Doç. Dr. Emel Erkuş Sirkeci şöyle devam etti: “Öyle ki Kıbrıs, Dünya’daki depremlerin yaklaşık %15’inin meydana geldiği Alp ve Himalaya deprem kuşağında yer almaktadır.  Tarihsel kaynaklar ve arkeolojik bulgular geçmişte oluşan çok sayıda şiddetli depremin Kıbrıs’ta şehirleri tahrip ettiğini göstermektedir.  Bu nedenle afetlerin hangi türü olursa olsun, en iyi şekilde bilinçlenmek ve hazır hale gelmek gerekmektedir.  Bizler, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi olarak bu konunun ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz.  Bu nedenle her sene acil durum ve afet yönetimi adı altında lisans bölümü öğrencilerine üniversitemiz bünyesinde eğitim vermeyi, ülke çapında ise toplumu bilinçlendirmeyi hedeflemekteyiz.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 2 Haziran’da Yapılacak…20 Şubat 2018 Salı 19:16
  • DAÜ’de Çocukluk Çağı Sarkomları Kursu gerçekleştirilecek...20 Şubat 2018 Salı 19:15
  • LAÜ’den öğrenci adaylarına başarı bursları verilecek...19 Şubat 2018 Pazartesi 18:43
  • YDÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 2 Haziran’da19 Şubat 2018 Pazartesi 17:10
  • Atatürk Öğretmen Akademisi Yönetim Kurulu Üyeleri Özyiğit’e istifalarını verdi19 Şubat 2018 Pazartesi 13:38
  • DAÜ personeli Emine Esen yazdığı tez ile esnafın sorunlarına ışık tuttu18 Şubat 2018 Pazar 19:47
  • Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Necla Tuzcuoğlu, ''Başarılı 50 Kadın Arasında”18 Şubat 2018 Pazar 19:44
  • LAÜ Öğretim Üyesi Bakırhan, kanser hastalarında egzersiz yaklaşımlarına dikkat çekti...18 Şubat 2018 Pazar 19:44
  • LAÜ’nün Giriş ve Burs Sınavı 3 Haziran’da18 Şubat 2018 Pazar 18:20
  • DAÜ giriş sınav tarihi açıklandı16 Şubat 2018 Cuma 20:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti