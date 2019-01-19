Doğal Afetlerin zararı büyük oldu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın meydana gelen doğal afetler ve zararları için yapmış olduğu açıklama şu şekilde:



"Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, bitkisel ve hayvansal üretim alanlarında bir ayı aşkın süredir devam eden doğal afetlerinden zarar gören köy ve/veya bölgelerin tespiti ile zarar gören üreticilerin saptanmasına yönelik hummalı bir çalışma yürütmektedir.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Genel Tarım Sigortası Fonu’nun yasal mevzuatı çerçevesinde bitkisel üretimde, tahıl ve baklagil ekili alanlar, narenciye alanları, patates ekili alanlar, hayvansal üretimde ise doğal afet sonucu oluşan hayvan ölümleri ve barınaklarda oluşan zararlar, sigorta güvencesi altındadır.

Hayvancılık Dairesi ön raporları hazırladı

Ülkemizde, yoğun yağış ve şiddetli fırtınadan dolayı meydana gelen barınak ve hayvan zararları ile ilgili Hayvancılık Dairesi’ne başvuruda bulunan üreticiler, bölgelere göre listelenmiş ve en kısa sürede Hayvancılık Dairesi tarafından ön raporları hazırlanıp, tazminat için Genel Tarım Sigortası Fonuna yönlendirilmiştir.

Bununla birlikte hayvan ölümleri ile ilgili Veteriner Dairesi yerinde tespitleri yapıp, Hayvan Kayıt Sistemi’ne kayıtlı ölen hayvanların ölüm raporlarını Genel Tarım Sigortası Fonu’na ulaştırılmıştır.

Hayvancılık Dairesi’ne, barınak ve hayvan zararları ile ilgili olarak 25 üretici başvuruda bulundu. Başvurulara göre toplamda 22 adet barınak zarar görürken, 26 adet küçükbaş hayvan da telef olmuştur.

Köy Zarar Ziyan Akıncılar Barınak Balıkesir Barınak Karaağaç Barınak Korkuteli Barınak ve Hayvan Zararı(6 Keçi) Türkmenköy Barınak Tatlısu Barınak Çayönü Barınak Derince Barınak Gelincik Barınak Yarköy Barınak Tuzluca Barınak Yedikonuk Barınak Topçuköy Barınak Ziyamet Barınak ve Hayvan Zararı(9 adet küçükbaş) Kumyalı Barınak Ardahan Barınak Kaplıca Barınak Yeşilköy Barınak ve Hayvan Zararı(6 adet küçükbaş) Avtepe Barınak Dipkarpaz Barınak Kaleburnu Büyükbaş Hayvan Zararı Yenierenköy Barınak ve Hayvan Zararı(5 küçükbaş hayvan) İskele Barınak

Narenciye ve patateste zararlar tespit edildi

Bitkisel üretim zararlarına yönelik çalışan Tarım Dairesi ise Güzelyurt Bölgesi’nde oluşan narenciye dolu zararı ve patates sel zararı tespitlerini tamamlamış olup, ön raporlarını Genel Tarım Sigortası Fonu’na ulaştırmıştır. Üreticilerin en kısa sürede tazmin edileceği şekilde çalışmalar son aşamasına gelmiştir.

Buna göre Yedidalga, Ömerli, Gemikonağı, Bağlıköy, Serhatköy, Zümrütköy, Akçay, Şahinler, Mevlevi, Güzelyurt, Akdeniz’de narenciye doludan zarar görürken, Yıldırım ve Akova’da patates selden etkilenmiştir.

Köy Zarar Ziyan Yedidalga Dolu Narenciye Ömerli Dolu Narenciye Gemikonağı Dolu Narenciye Bağlıköy Dolu Narenciye Serhatköy Dolu Narenciye Zümrütköy Dolu Narenciye Akçay Dolu Narenciye Şahinler Dolu Narenciye Mevlevi Dolu Narenciye Güzelyurt Dolu Narenciye Akdeniz Dolu Narenciye Yıldırım Sel Patates Akova Sel Patates

Kötü hava koşullarının devam edebileceği ve doğal afet riskinin de sürebileceği gözönünde bulundurularak, doğal afet zararlarının oluşması neticesinde en kısa sürede üreticilerin;

hayvan ölümleri için Veteriner Dairesi, barınak zararları için Hayvancılık Dairesi ve

bitkisel üretim zararları için Tarım Dairesi’ne müracaatları büyük önem arz etmektedir."