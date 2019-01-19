Doğal Afetlerin zararı büyük oldu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın meydana gelen doğal afetler ve zararları için yapmış olduğu açıklama şu şekilde:
"Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, bitkisel ve hayvansal üretim alanlarında bir ayı aşkın süredir devam eden doğal afetlerinden zarar gören köy ve/veya bölgelerin tespiti ile zarar gören üreticilerin saptanmasına yönelik hummalı bir çalışma yürütmektedir.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Genel Tarım Sigortası Fonu’nun yasal mevzuatı çerçevesinde bitkisel üretimde, tahıl ve baklagil ekili alanlar, narenciye alanları, patates ekili alanlar, hayvansal üretimde ise doğal afet sonucu oluşan hayvan ölümleri ve barınaklarda oluşan zararlar, sigorta güvencesi altındadır.
Hayvancılık Dairesi ön raporları hazırladı
Ülkemizde, yoğun yağış ve şiddetli fırtınadan dolayı meydana gelen barınak ve hayvan zararları ile ilgili Hayvancılık Dairesi’ne başvuruda bulunan üreticiler, bölgelere göre listelenmiş ve en kısa sürede Hayvancılık Dairesi tarafından ön raporları hazırlanıp, tazminat için Genel Tarım Sigortası Fonuna yönlendirilmiştir.
Bununla birlikte hayvan ölümleri ile ilgili Veteriner Dairesi yerinde tespitleri yapıp, Hayvan Kayıt Sistemi’ne kayıtlı ölen hayvanların ölüm raporlarını Genel Tarım Sigortası Fonu’na ulaştırılmıştır.
Hayvancılık Dairesi’ne, barınak ve hayvan zararları ile ilgili olarak 25 üretici başvuruda bulundu. Başvurulara göre toplamda 22 adet barınak zarar görürken, 26 adet küçükbaş hayvan da telef olmuştur.
Köy
Zarar Ziyan
Akıncılar
Barınak
Balıkesir
Barınak
Karaağaç
Barınak
Korkuteli
Barınak ve Hayvan Zararı(6 Keçi)
Türkmenköy
Barınak
Tatlısu
Barınak
Çayönü
Barınak
Derince
Barınak
Gelincik
Barınak
Yarköy
Barınak
Tuzluca
Barınak
Yedikonuk
Barınak
Topçuköy
Barınak
Ziyamet
Barınak ve Hayvan Zararı(9 adet küçükbaş)
Kumyalı
Barınak
Ardahan
Barınak
Kaplıca
Barınak
Yeşilköy
Barınak ve Hayvan Zararı(6 adet küçükbaş)
Avtepe
Barınak
Dipkarpaz
Barınak
Kaleburnu
Büyükbaş Hayvan Zararı
Yenierenköy
Barınak ve Hayvan Zararı(5 küçükbaş hayvan)
İskele
Barınak
Narenciye ve patateste zararlar tespit edildi
Bitkisel üretim zararlarına yönelik çalışan Tarım Dairesi ise Güzelyurt Bölgesi’nde oluşan narenciye dolu zararı ve patates sel zararı tespitlerini tamamlamış olup, ön raporlarını Genel Tarım Sigortası Fonu’na ulaştırmıştır. Üreticilerin en kısa sürede tazmin edileceği şekilde çalışmalar son aşamasına gelmiştir.
Buna göre Yedidalga, Ömerli, Gemikonağı, Bağlıköy, Serhatköy, Zümrütköy, Akçay, Şahinler, Mevlevi, Güzelyurt, Akdeniz’de narenciye doludan zarar görürken, Yıldırım ve Akova’da patates selden etkilenmiştir.
Köy
Zarar Ziyan
Yedidalga
Dolu
Narenciye
Ömerli
Dolu
Narenciye
Gemikonağı
Dolu
Narenciye
Bağlıköy
Dolu
Narenciye
Serhatköy
Dolu
Narenciye
Zümrütköy
Dolu
Narenciye
Akçay
Dolu
Narenciye
Şahinler
Dolu
Narenciye
Mevlevi
Dolu
Narenciye
Güzelyurt
Dolu
Narenciye
Akdeniz
Dolu
Narenciye
Yıldırım
Sel
Patates
Akova
Sel
Patates
Kötü hava koşullarının devam edebileceği ve doğal afet riskinin de sürebileceği gözönünde bulundurularak, doğal afet zararlarının oluşması neticesinde en kısa sürede üreticilerin;
hayvan ölümleri için Veteriner Dairesi, barınak zararları için Hayvancılık Dairesi ve
bitkisel üretim zararları için Tarım Dairesi’ne müracaatları büyük önem arz etmektedir."
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