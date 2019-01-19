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Doğal Afetlerin zararı büyük oldu

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Üretim alanlarındaki zararlar tespit ediliyor
Doğal Afetlerin zararı büyük oldu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın meydana gelen doğal afetler ve zararları için yapmış olduğu açıklama şu şekilde:
 

"Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, bitkisel ve hayvansal üretim alanlarında bir ayı aşkın süredir devam eden doğal afetlerinden zarar gören köy ve/veya bölgelerin tespiti ile zarar gören üreticilerin saptanmasına yönelik hummalı bir çalışma yürütmektedir.

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Genel Tarım Sigortası Fonu’nun yasal mevzuatı çerçevesinde bitkisel üretimde, tahıl ve baklagil ekili alanlar, narenciye alanları, patates ekili alanlar, hayvansal üretimde ise doğal afet sonucu oluşan hayvan ölümleri ve barınaklarda oluşan zararlar, sigorta güvencesi altındadır.

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Hayvancılık Dairesi  ön raporları hazırladı

Ülkemizde, yoğun yağış ve şiddetli fırtınadan dolayı meydana gelen barınak ve hayvan zararları ile ilgili Hayvancılık Dairesi’ne başvuruda bulunan üreticiler, bölgelere göre listelenmiş ve en kısa sürede Hayvancılık Dairesi tarafından ön raporları hazırlanıp, tazminat için Genel Tarım Sigortası Fonuna yönlendirilmiştir.

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Bununla birlikte hayvan ölümleri ile ilgili Veteriner Dairesi yerinde tespitleri yapıp, Hayvan Kayıt Sistemi’ne kayıtlı ölen hayvanların ölüm raporlarını Genel Tarım Sigortası Fonu’na ulaştırılmıştır.

Hayvancılık Dairesi’ne, barınak ve hayvan zararları ile ilgili olarak 25 üretici başvuruda bulundu. Başvurulara göre toplamda 22 adet barınak zarar görürken, 26 adet küçükbaş hayvan da telef olmuştur.

 

Köy

Zarar Ziyan

Akıncılar

Barınak

Balıkesir

Barınak

Karaağaç

Barınak

Korkuteli

Barınak ve Hayvan Zararı(6 Keçi)

Türkmenköy

Barınak

Tatlısu

Barınak

Çayönü

Barınak

Derince

Barınak

Gelincik

Barınak

Yarköy

Barınak

Tuzluca

Barınak

Yedikonuk

Barınak

Topçuköy

Barınak

Ziyamet

Barınak ve Hayvan Zararı(9 adet küçükbaş)

Kumyalı

Barınak

Ardahan

Barınak

Kaplıca

Barınak

Yeşilköy

Barınak ve Hayvan Zararı(6 adet küçükbaş)

Avtepe

Barınak

Dipkarpaz

Barınak

Kaleburnu

Büyükbaş Hayvan Zararı

Yenierenköy

Barınak ve Hayvan Zararı(5 küçükbaş hayvan)

İskele

Barınak

 

Narenciye ve patateste zararlar tespit edildi

Bitkisel üretim zararlarına yönelik çalışan Tarım Dairesi ise Güzelyurt Bölgesi’nde oluşan narenciye dolu zararı ve patates sel zararı tespitlerini tamamlamış olup, ön raporlarını Genel Tarım Sigortası Fonu’na ulaştırmıştır. Üreticilerin en kısa sürede tazmin edileceği şekilde çalışmalar son aşamasına gelmiştir.

Buna göre Yedidalga, Ömerli, Gemikonağı, Bağlıköy, Serhatköy, Zümrütköy, Akçay, Şahinler, Mevlevi, Güzelyurt, Akdeniz’de narenciye doludan zarar görürken, Yıldırım ve Akova’da patates selden etkilenmiştir.

Köy

Zarar Ziyan

 

Yedidalga

Dolu

Narenciye

Ömerli

Dolu

Narenciye

Gemikonağı

Dolu

Narenciye

Bağlıköy

Dolu

Narenciye

Serhatköy

Dolu

Narenciye

Zümrütköy

Dolu

Narenciye

Akçay

Dolu

Narenciye

Şahinler

Dolu

Narenciye

Mevlevi

Dolu

Narenciye

Güzelyurt

Dolu

Narenciye

Akdeniz

Dolu

Narenciye

Yıldırım

Sel

Patates

Akova

Sel

Patates

 

Kötü hava koşullarının devam edebileceği ve doğal afet riskinin de sürebileceği gözönünde bulundurularak, doğal afet zararlarının oluşması neticesinde en kısa sürede üreticilerin;

hayvan ölümleri için Veteriner Dairesi, barınak zararları için Hayvancılık Dairesi ve

bitkisel üretim zararları için Tarım Dairesi’ne müracaatları büyük önem arz etmektedir."

 

 

 

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