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Doğal alanları ziyaret etmek anksiyeteye iyi geliyor

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Fin bilim insanları bilimsel çalışma sonucunda haftada 3 veya 4 kez yeşil ve mavi alanlara yapılan ziyaretlerin, şehir sakinlerinin anksiyete, uykusuzluk, depresyon, yüksek tansiyon ve astım için ilaç kullanımını azalttığını duyurdu.
Doğal alanları ziyaret etmek anksiyeteye iyi geliyor

Finlandiya Sağlık ve Refah Kurumundan bilim insanları parklara, bahçelere, deniz ve göl kenarlarına ve diğer kentsel yeşil ve mavi alanlara yapılan gezilerin insan sağlığına faydasını ortaya koymak için bilimsel çalışma yaptı.

Pazartesi günü yayınlanan çalışmada, Finlandiya’nın en büyük kentsel yeşil alanına sahip Helsinki, Espoo ve Vantaa’da rastgele seçilen 16 bin kişinin 2015-2016 yılları arasında çevre sağlığı araştırmasına verdiği yanıtları analiz etti.

Ankete katılanların yeşil ve mavi alanlara yaptıkları gezi sıklığı ile anksiyete, uykusuzluk, depresyon, yüksek tansiyon ve astım için reçeteli ilaç kullanımları soruldu.

Çalışma sonucunda sık yapılan yeşil ve mavi alan gezilerinin psikolojik rahatsızlıklar, tansiyon ve astım ilaçlarının daha az kullanımıyla ilişkili olduğuna dair elle tutulur sonuçlar elde edildi.

Çalışma, haftada üç ila dört kez doğayı ziyaret etmenin, tansiyon hapı kullanma olasılığının yüzde 36, ruh sağlığı ilaçları kullanma olasılığının yüzde 33 ve astım ilacı kullanma olasılığının yüzde 26 daha düşük olmasıyla ilişkili olduğunu buldu.

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