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Doğal gaz alt yapıları için rekor bütçe!

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Doğal gaz alt yapıları için rekor bütçe!
Rum Hükümeti’nin, 2020 yılından önce doğal gaz getirilmesine ilişkin süreçleri ileriye götürmekle birlikte buna ilişkin gerekli alt yapılara yönelik harcamalar için 340 milyon Euro gibi bir meblağın hesaplandığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Doğal Gaz İçin 340 Milyon Euro- 2018 Yılı Başlarında İhaleye Çıkılmasıyla Vasiliko’da Büyük Çalışmalar” başlıklı haberinde, Rum Hükümeti’nin, bu alt yapı çalışmaları kapsamında, 2020 yılında elektrik üretimi amaçları için kullanmak adına, 2019 Aralık sonuna kadar,  sıvılaştırılmış doğal gazın yeniden gaza dönüştürülmesi ve depolanmasına ilişkin yüzer tesisin daimi bağlantısı için Vasiliko’da rıhtım inşa edilmesine yöneldiğini yazdı.

Gazete, Rum Elektrik Kurumu’nun (AİK) teyitlerine dayanarak, devletin, doğal gazı Güney Kıbrıs’a getirdiği takdirde, bunu, 1 Ocak 2020’den itibaren kullanmaya hazır olacağını belirtti.

Habere göre Rum Devlet Doğal Gaz İşletmesi (DEFA), dün, Rum Kamu İhale Kurumu ve devlete bağlı ilgili birimle bir araya gelerek 2018 yılı başında, bir tanesi doğal gaz tedarik edilmesi diğeri ise doğal gaz alt yapıları olan iki ihaleye çıkılmasının ileriye götürülmesine karar verdi.

Gazete, söz konusu çalışma için, ortak ilgi alanı olarak Brüksel’den finans sağlanması yönünde teklifte bulunulduğunu, AB’nin yüzde 75’e kadar katkı sağlayabilme olanağının da bulunduğunu yazdı.

LAKKOTRİPİS

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde ise Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in, Rum Devlet Radyo Televizyonu RIK’e yapmış olduğu doğal gaz konusundaki açıklamalarına  yer verdi.

Gazete  Lakkotripis’in, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki sondaj çalışmaları konusunda ihtiyatlı iyimser olduğunu belirtti.

Habere göre Lakkotripis RIK’e yaptığı açıklamada,  11’inci parseldeki “Onisoforos” yatağında gerçekleştirilen sondajın öneminin, Zohr jeolijik modelinin çalıştığını  ortaya koyması olduğunu ifade etti.

Lakkotripis, Zohr’a benzeyen keşfin, tespit edilen diğer yapılar konusunda cesaret verici perspektifler de sağladığını söyledi.

Terminal inşasına ilişkin olarak Lakkotripis, uzun zamandan beridir Mısır ile müzakerelerde bulunulduğunu ifade etti.

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