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“Doğal gaz ithali konusunda hukuki mücadeleye doğru”

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Rum Yönetimi’nin, ülkenin elektrik üretimi ihtiyaçlarını karşılamak için yurt dışından doğal gaz ithal etme konusundaki yıllanmış çabasının, yeni ve muhtemelen hukuki mücadelelerden geçeceği belirtildi.
“Doğal gaz ithali konusunda hukuki mücadeleye doğru”

Politis gazetesi “Doğal Gaz İthali İçin Hukuki Mücadeleye Doğru- Hükümet Sıvılaştırılmış İstiyor, Energean İse İsrail’den Boru Hattı” başlıklarıyla manşetten yayımladığı haberinde, doğal gazın yeniden gaz haline getirilmesi için devlet altyapıları inşa edilmesine dair ihale gelişme halindeyken, Energean isimli Yunan şirketinin ise, İsrail’deki yataklardan boru hattı aracılığıyla doğal gaz taşınmasına ilişkin değişiklik yapılmış önerisini, yeniden gündeme getirdiğini yazdı.

Energean şirketinin, önerisini son günlerde başta Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis olmak üzere, AİK, ETEK ve OEV’e ilettiğini kaydeden gazete, Rum hükümetinin ise sıvılaştırılmış doğal gazla ilgili altyapılar elde edilmesinin bu aşamada son derece önemli olduğunu düşündüğünü belirtti.

Hükümetin ise bu yüzden geçtiğimiz Çarşamba günü yasanın maddelerini dondurduğunu ve Rum Devlet Doğal Gaz İşletmesi DEFA’ya ithalat tekelini verdiğini kaydeden gazete, Yunan Energean şirketinin ise, piyasayı açmak ve ilgililere doğal gaz satmak için, Avrupa Komisyonuna kadar başvurmayı düşündüğünü ekledi.

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