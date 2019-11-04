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Doğal gaz ve petrolde 5 deniz sondajı yapılacak

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Türkiye’de “2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı” Resmi Gazete’de yayımlandı.
Doğal gaz ve petrolde 5 deniz sondajı yapılacak

Programda, Enerji ve madencilik sektörü planlarına ilişkin tahminler ve beklentiler rakamlarla paylaşıldı.

Buna göre Türkiye’nin, KKTC deniz ruhsat sahaları dahil olmak üzere petrol ve gazda 2020’de 5 sondaj yapılması planlanıyor.

Bu kapsamda 3 bin kilometre iki boyutlu ve 20 bin 707 kilometre üç boyutlu sismik arama faaliyetlerinin sürdürülmesi hedeeniyor. Program kapsamında kaya gazı ve metan gazında kapsamlı araştırma faaliyetlerinin yürütülerek bu alanda toplam 5 geleneksel olmayan kuyu açılması da planlanıyor. 2020’de enerji sektörüne 13 milyar 864 milyon lira kamu yatırımı yapılması öngörülüyor.

Madencilik sektöründe ise yeni yılda 3 milyar 572 milyon lira yatırım planlanıyor. Türkiye’nin elektrik talebinin 2020’de 329,6 milyar kilovatsaate yükseleceği hesaplanıyor. Bu yılki elektrik talebinin ise 315,2 milyar kilovatsaat olacağı tahmin ediliyor.

Elektrik üretiminde 2019’da yüzde 29,5 olarak öngörülen doğal gazın payının, 2020’de yüzde 27,2’ye düşeceği öngörülüyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payının ise 2020’de yüzde 36,4’e çıkması bekleniyor.

Ekonomiye kazandırılacak madencilik sahaları kapsamında, madencilik ihracatının 2020’de 5,2 milyar dolara çıkacağı tahmin ediliyor. Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin ilk ünitesinin 2023’te, diğer ünitelerinin ise birer yıl arayla 2026 sonuna kadar işletmeye alınması da sıralanan hedeer arasında…

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