Doğal gazda “ara çözüm” ağır ilerliyor

Rum Yönetimi’nin, Güney Kıbrıs’a elektrik üretimi maksadıyla ‘daha çabuk’ doğal gaz tedariki için çıkılacak ihalenin şekli konusunda DEFA ve yabancı danışmanları yönlendirmediğinden, “ara çözüm” olarak bilinen projenin ağır ilerlediği haber edildi

Rum Yönetimi’nin, Güney Kıbrıs’a elektrik üretimi maksadıyla ‘daha çabuk’ doğal gaz tedariki için çıkılacak ihalenin şekli konusunda Rum Devlet Doğal Gaz İşletmesi’ni (DEFA) ve yabancı danışmanları yönlendirmediğinden, kamuoyunda “ara çözüm” olarak bilinen projenin ağır ilerlediği haber verildi.

Fileleftheros’un haberine göre DEFA tarafından tutulan “Gaffney Cline and Associates” isimli kuruluşun danışmanları ön incelemelerini geçen yılın sonunda tamamladı ve o zamandan beridir Rum Yönetiminden, ihalenin sıvılaştırılmış doğal gazı (LNG) depolamak ve yeniden gazlaştırmak için yüzer tesis mi, karada inşa edilecek tesis mi olacağı yoksa başka bir yöntem mi benimseneceğine dair yönlendirme bekleniyor.

Elektrik üretimine daha ucuz çözüm olarak “Afrodit” yatağından doğal gazın çıkartılıp/işlenip Güney Kıbrıs’a ulaştırılmasıyla ilgili çözümün yeniden gündeme geldiği ancak bu çözümün daha önce birçok kez gündeme gelmesine rağmen bir sonuca bağlanmadığı kaydedildi.

Doğal gazın 2020’ye kadar Güney Kıbrıs’a ulaşmasının hedeflendiğini hatırlatan gazeteye göre nihai ihale yöntemle ilgili herhangi resmi bir yönlendirme yapmamasına rağmen DEFA, ilgili belgelerin hazır olması ve kararlaştırılacak çözümün zaman kaybetmeden ileriye götürülmesi maksadıyla danışmanları ve Rum Enerji Bakanlığı ile istişare içerisinde ihale şartlarını muhtemel senaryolara göre gayrı resmi olarak hazırlıyor.