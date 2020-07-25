  • BIST 119.202
  • Altın 418,635
  • Dolar 6,8450
  • Euro 7,9603
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAToplam 1150 test yapıldı, pozitif vaka yok

“Doğal gazda gayrı resmî anlaşma için perde gerisi”

» »
“Doğal gazda gayrı resmî anlaşma için perde gerisi”
“Doğal gazda gayrı resmî anlaşma için perde gerisi”

Son haftalarda Brüksel, Berlin ve New York’ta “Kıbrıs sorununu özünden saptıran ve doğal gaz konusunda ‘bumeranga’ dönüşecek” perde gerisi diplomasi yürütüldüğü haber verildi.

Politis, “Doğal Gazda Gayrı Resmî Anlaşma İçin Perde Gerisi” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, “Rum MEB’inde” sondaj memorandumu karşılığında Türkiye’yi memnun edecek bazı gerilim azaltma jestleri yapması konusunda gittikçe yoğunlaşan telkinlere maruz kaldığını yazdı.

Kıbrıslı Türk ve Rum temsilcilerin de katılımıyla gayrı resmî görüşmelerin yapılacağı bir mekanizmadan söz edildiğine işaret edilen haberde Türkiye’nin, Kıbrıslı Türkler tarafından kabul edilirse sondajları durdurmaya hazır olduğunu belirterek, bu maksat için de Kudret Özersay’ı ileri sürdüğü belirtildi.

Şekillenen sahnenin Rum yönetimi için daha da baskıcı hale geldiği belirtilen haberde, Türkiye’nin Meis adasının güneyinde araştırmalar için peş peşe Navtex yayımladığı, Avrupalıların da (AB Dönem Başkanı Almanya ve Yüksek Temsilci) olaylar kontrolden çıkmadan gerilimi yatıştırma yolu aradığı belirtildi.

Habere göre Avrupalılar önceliği, Türkiye ile istişareye ve ilişkilerin normalleştirilmesine veriyor. Gerilimi düşürme yöntemi olarak da Ege ve Kıbrıs konusunda peş peşe diyalog prosedürleri tercih ediyor. Bakanlar Konseyi’nin neredeyse bütün toplantılarında AB ile Türkiye arasındaki istişare kanallarının açık tutulması gereği kaydediliyor. “Coğrafya ile kavga edemeyiz” söylemi Fransa da dahil, neredeyse bütün üye devletlerin algısını yansıtıyor.

Gazete, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 23 Temmuz’da görüştüğü Anastasiadis’e verdiği destek Rum yönetimine, “oldukça daralan seçeneklerini gözden geçirmesi için zaman kazandırdığını” çünkü Türkiye’ye yaptırım uygulanması tercihinin 27’ler arasında oldukça düşük bir pozisyonda kaldığını kaydetti.

Habere göre Almanya perspektif görüyor ve Türkiye ile Yunanistan’a Ege’deki ve Doğu Akdeniz’deki anlaşmazlıklarına dair yeniden keşif temaslarına başlamaları yönünde baskı yapıyor. Angela Merkel BM müzakerelerinin yeniden başlaması konusunu götürdüğü Anastasiadis’ten, -Ekim ayından ve KKTC’deki cumhurbaşkanı seçiminden sonra- hazırız yanıtını aldı.

Ancak bu teyit,  gerilimi azaltmaya yeterli olmadığı gibi Anastasiadis’in Kıbrıs Türk toplumu adına özel hesap açılması ve doğal gaz gelirlerinden elde edeceği payın nüfusuna göre belirlenmesi önerisi de yeterli görülmüyor. Almanya Anastasiadis’in bu tezini, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın 2019 yazında sunduğu Kıbrıslı Türklerin ve Rumların hidrokarbonlarla ilgili ortak karar alacağı bir mekanizma oluşturulması teziyle harmanlıyor.

Haberde son günlerde Anastasiadis’e  “zaman yok, bir şey yapmanız lazım” mesajı ulaştığına da dikkat çekildi. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rum Sağlık Bakanlığı, “nerede enfekte olduğu bilmeyen” vakalar konusunda endişeli24 Temmuz 2020 Cuma 11:03
  • Yunan Silahlı Kuvvetleri ve RMMO Hala Teyakkuzda24 Temmuz 2020 Cuma 10:05
  • Güney Kıbrıs'ta 5 yeni vaka23 Temmuz 2020 Perşembe 17:42
  • Anastasiadis Bugün Paris’te Macron’la Görüşecek23 Temmuz 2020 Perşembe 11:17
  • 19 Yaşıdnaki İngiliz Kızın Temyiz Başvurusu Ret Edildi23 Temmuz 2020 Perşembe 11:02
  • Türk-Yunan gerginliği Rum basınında23 Temmuz 2020 Perşembe 10:54
  • Güney’deki “İşgal Altındaki Belediyeler Komitesi’”nden BM’ye muhtıra23 Temmuz 2020 Perşembe 10:43
  • Eğlence Sakinlerinden Protesto Gösterisi23 Temmuz 2020 Perşembe 10:34
  • Yeni Doğmuş Bebeğini Bakamayacağı İçin Hastaneye Bıraktı23 Temmuz 2020 Perşembe 10:28
  • Güney Kıbrıs: Çöpten sebze meyve topluyorlar…“Utanmasınlar diye, karton kutulara sebze meyve koyup çöpün yanına bıraktık”22 Temmuz 2020 Çarşamba 18:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti