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"Doğal kaynaklar Kıbrıs halkına ait"

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"Doğal kaynaklar Kıbrıs halkına ait"
Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Kıbrıs`ın doğal kaynaklarının Kıbrıs halkına ait olduğu vurgulandı

Kıbrıs Rum  Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Kıbrıs`ın doğal kaynaklarının Kıbrıs halkına ait olduğu vurgulandı. Bakanlık 13 Temmuz tarihinde Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayı yanıtlayarak Kıbrıs Cumhuriyeti`nin konu ile ilgili görüşlerini tekrarladı.

Açıklamada doğal kaynaklar konusunda Ulusal Yatırım Fonu oluşturulması için bir yasa tasarısının Temsilciler Meclisi`ne gönderildiğini belirirtildi.

Hidrokarbon kaynaklarından elde edilecek tüm gelirlerin "tüm Kıbrıslıların yararına" bu fona yatırılacağı ifade edildi.

Açıklamada 11. parselde yapılacak sondajın araştırma mahiyetli olduğu, elde edilecek neticenin Kıbrıslı Türkleri de ilgilendirmesi gerektiği, gelecekte bu kaynakların kullanılmasının ortak çıkar olacağı belirtildi.

Açıklamada Türkiye`nin iddialarının uluslararası hukukla uyumlu olması gerektiği de vurgulandı. Türkiye`nin uluslararası yasallık çerçevesinde, iyi niyetle hareket etmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada yakın geçmişteki müzakerelerin başarıya ulaşamamasının gerçek nedeninin Türkiye`nin ada üzerinde tam kontrol sahibi olma ve istediği zaman müdahale etme isteği olduğu belirtildi.

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