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Doğal olarak belirtilen kozmetik ürünlere dikkat!

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Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Yazan, birçok “doğal” olarak bilinen kozmetik ürününün içeriği hakkında uyarılarda bulundu.
Doğal olarak belirtilen kozmetik ürünlere dikkat!

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Yazan, birçok “doğal” olarak bilinen kozmetik ürününün içerisinde cilt üzerinde tahrişe neden olabilecek madde bulunduğunu belirterek, etikette belirtildiği şekilde ürünlerde ‘ekstre’ olarak yer alan maddelerin içeriğinin tümüyle bilinmediğine ve standart olmadığına dikkat çekti.

Doğal kozmetik ürünlerin 1970’lerden bu yana tüketicilerin doğallığa yönelik genel talebi nedeniyle ortaya çıktığını kaydeden Yazan, ancak doğal kelimesinin çok tehlikeli bir kelime olduğunu ve “doğal” madde teriminin uluslararası kabul gören tanımının bulunmadığının altını çizdi.

Prof. Dr. Yazan, kozmetik bilimcilerinin doğal kelimesini sentetik maddelerden ve petrolden elde edilen maddelerden arındırılmış ve kimyasal işlem görmemiş ürünler olarak algıladıklarını belirterek, “Bu tanıma göre suyun bile doğal olup olmadığının tartışıldığı bir ortamda neyin doğal olduğu neyin olmadığı şüphe ile karşılanmaktadır” açıklamasında bulundu.

İlaç kullanımındaki bilimsel beklentide ‘etkinlik’ ilk sırada iken kozmetik ürünlerde ‘güvenliğin’ ilk sırayı oluşturduğunu işaret eden Yazan, birçok doğal diye bilinen ürünün içinde cilt üzerinde zararlı olabilecek maddeler bulunabileceğini aktardı.

Prof. Dr. Yazan, uluslararası eğilimin bütün doğal hammaddelerin sertifikaya bağlanması olduğunu söyleyerek, “Bu nedenle ürünlerin uluslararası kabul gören etiketlerden birisine sahip olması önemlidir” bilgisini paylaştı.

Fransa’da 2000 civarında “Cosmebio” (ürünün doğal ve organik olduğunu gösteren sertifika) sertifikalı ürünün toplam doğal ürünlerin ¼’ünü oluşturduğunu da dile getiren Yazan, geriye kalan ¾’ünün ise doğal etiketi taşımakla birlikte etik ve güvenli sayılmadığını kaydetti.

Dekan Yazan, mesleki eğitimler arasında yalnızca eczacılık eğitim programında kozmetik biliminin yer aldığını söyleyerek, “Dolayısıyla, kozmetik ürün içeriğini eczacılar iyi bildikleri için diğer tüm kozmetik ürünler gibi doğal madde içeren kozmetik ürünleri de eczanelerden almakta yarar vardır. Bilinmelidir ki, iyi ve tanınmış yerli ve yabancı firmalar tüm kozmetik ürünlerini eczanede satmaktadır” dedi.

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