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Doğalgaz krizinde yeni gelişme! ‘Kuzey Akım 2 boru hattındaki sızıntı durdu’

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Danimarka ve İsveç açıklarında Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında meydana gelen sızıntılar doğalgaz krizine neden olmuştu.
Doğalgaz krizinde yeni gelişme! ‘Kuzey Akım 2 boru hattındaki sızıntı durdu’

Danimarka Enerji Ajansının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kuzey Akım 2 boru hattını işleten şirket tarafından, Rusya’dan Almanya’ya uzanan boru hattındaki basıncın dengelendiği konusunda bilgilendirildikleri bildirildi.

Bunun boru hattındaki sızıntının durduğuna işaret ettiği belirtildi.

GEMİLERE UYARI YAPILMIŞTI

Danimarka ve İsveç açıklarında Rusya’ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında üç sızıntının olduğu bildirilmiş, gemilerin bölgeye yanaşmaması uyarısı yapılmıştı.

İki ülke de sızıntıların kaza değil, kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna yönelik işaretler bulunduğunu açıklamıştı.

AB DE KASITLI OLDUĞUNU İLERİ SÜRMÜŞTÜ

AB de Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını bildirmişti.

Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden doğalgaz sevkiyatları, gerekli bakımların yapılamadığı gerekçesiyle 31 Ağustos’ta durdurulmuştu.

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