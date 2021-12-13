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Doğalgaz patlamasının bilançosu artıyor

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İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Agrigent kentine bağlı Ravanusa kasabasında Cumartesi günü gece saatlerinde meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu bilanço artıyor.
Doğalgaz patlamasının bilançosu artıyor

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Agrigent kentine bağlı Ravanusa kasabasında Cumartesi günü gece saatlerinde meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu bilanço artıyor.

İtalya itfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, patlama nedeniyle çöken 4 katlı binanın enkazından 4 kişinin daha cansız bedeninin çıkarılmasıyla, can kaybı sayısının 7'ye yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, enkazdaki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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