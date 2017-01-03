Doğan Grubu'ndan flaş Ahmet Hakan kararı

Kanal D, Mehmet Ali Birand sonrası reytinglerdeki düşüş için çareyi Ahmet Hakan'da bulundu. Kanal yönetiminin bu yeni kararıyla birlikte 2017'de Kanal D haberi, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan sunacak.

Kanal D haberin yeni ekran yüzü Ahmet Hakan oluyor. Mehmet Ali Birand sonrası reytinglerde aradığını bir türlü bulamayan Kanal D yönetimi, 2017 için Ahmet Hakan ile anlaştı.

Ahmet Hakan, Kanal 7'de bıraktığı haber ekranına Kanal D Haber ile yeniden dönüyor. Ahmet Hakan'ın Kanal D Haberi sunacağını Fatih Portakal twitter adresinden duyurdu.

"HAYIRLI OLSUN"

Portakal sosyal medya hesabından, Ahmet Hakan için "Hayırlı olsun. Umarım Haberdeki rekabet bugünün TR'inde gazetecilik mesleğinin onuru açısından katkı sağlar. Başarılar." yorumunu paylaştı.