Doğan Türk Birliği'nin amigosu "Cacci" lakaplı Sahir Selışık hayatını kaybetti.

Selışık, bir süredir Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

4'ncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın sınıf arkadaşı olan Sahir Selışık, Limasol'da doğdu. Sahir Selışık'ın sanatçı Selen Selışık'ın kardeşiydi.

Sahir Selışık, Limasol'dan beri Doğan Türk Birliği'nin amigoluğunu yapıyordu. Elinde ziliyle maçlara giden Cacci, taraftarı coşturuyordu. Sahir Selışık, küçük yaşlardan beri maçlarına gittiiği Doğan Türk Birliği'nin oyuncularını, maçlarını ve atılan gollerin dakikalarını ezbere biliyordu.

Yaptığı espirilerle ve anlattığı hikayelerle tanınan Sahir Selışık ile ilgili paylaşımlar, sosyal medyada izlenme rekorları kırıyordu.