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Doğancı Çemberi ile Cengizköy Çemberi arası bugün trafik akışına kapalı olacak

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Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu üzerinde bulunan Doğancı Çemberi ile Cengizköy arası bugün trafik akışına kapalı olacak.
Doğancı Çemberi ile Cengizköy Çemberi arası bugün trafik akışına kapalı olacak

Çift şeritli yol, bugün 09:00-18:30 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak.

Polisten yapılan duyuruda, söz konusu güzergahın, Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu tarafından 09:00-18:30 saatleri arasında, motosiklet drag yarışı düzenlenecek olmasından dolayı çift yönlü trafik akışına kapalı olacağı belirtildi.

Güzelyurt ve Lefke istikametlerinden gelen araçların ulaşımının, eski Güzelyurt-Lefke Anayolu üzerinden sağlanacağı kaydedildi.

 

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