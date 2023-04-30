Doğancı Çemberi ile Cengizköy Çemberi arası bugün trafik akışına kapalı olacak

Çift şeritli yol, bugün 09:00-18:30 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak.
Polisten yapılan duyuruda, söz konusu güzergahın, Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu tarafından 09:00-18:30 saatleri arasında, motosiklet drag yarışı düzenlenecek olmasından dolayı çift yönlü trafik akışına kapalı olacağı belirtildi.
Güzelyurt ve Lefke istikametlerinden gelen araçların ulaşımının, eski Güzelyurt-Lefke Anayolu üzerinden sağlanacağı kaydedildi.
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