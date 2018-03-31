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Doğancı’da “spunta patates hasadı” etkinliği

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Doğancı’da “spunta patates hasadı” etkinliği
Doğancı’da “spunta patates hasadı” etkinliği

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs’ta tarımsal turizm faaliyetlerinin gelişmesi için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti. Ataoğlu, “Tarımsal turizm, altyapı, işsizlik, düşük gelir ve yoğun göç verme gibi yapısal sorunların çözümüne de ciddi katkı sağlayacak” dedi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı, Doğancı köyündeki “Spunta Patates Hasadı” etkinliği düzenledi. Etkinliğe Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da katıldı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, köy meydanındaki etkinlik Lefke Belediyesi Halk Dansları ekibinin folklor gösterisiyle başladı. Ardından Spunta Patates tarlasında hasat etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan turistler, patates hasadını yerinde izledi, patates toplama ve yerli patatesin tadına bakma imkanı buldu.

Bakan Ataoğlu, etkinlikle ilgili açıklamasında, turizmi 12 aya yayma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Kıbrıs patatesinin, toprak ve iklim koşulları nedeniyle dünyanın en kaliteli ve lezzetli patatesi olduğunu kaydeden Ataoğlu şunları da söyledi:

“Son dönemde gelişmeye başlayan tarımsal turizm uygulamaları önemli potansiyele sahip. Tarımsal turizm faaliyetlerinin Kuzey Kıbrıs’ta da gelişmesi için çalışmalarımız sürüyor. Bu alanın gelişmesi turizm gelirlerini artırmanın yanı sıra kırsal alanlardaki altyapı, işsizlik, düşük gelir ve yoğun göç verme gibi yapısal sorunların çözümüne de ciddi katkı sağlayacak.”

Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın turistleri üreticiler ve yerli ürünlerle buluşturma çalışmaları 2017’de başlamıştı.

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