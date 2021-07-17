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"Doğayı Yok Edecek ve Bize Tepeden Bakacak ‘Asil Köylü’ye Hayır Demek İçin Hade Eyleme"

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HEYKELE HAYIR PLATFORMU, 28 Temmuz Çarşamba günü, 18:30’da Girne Hirondel Çemberi’nde bir eylem gerçekleştirecektir.
"Doğayı Yok Edecek ve Bize Tepeden Bakacak ‘Asil Köylü’ye Hayır Demek İçin Hade Eyleme"

 

-BASIN BİLDİRİSİ-

 

Doğaya hançer gibi saplanacak, devasa boyutlarıyla her yerden görünecek, güç, ego ve paranın sembolü haline dönüşecek ve toplumun kendi değerleri yerine bir zenginin ölümsüz olma çabası olarak görünen böyle bir heykel projesine karşı son olarak kamu oyuna yansıyan ve Orman Dairesi’nin de asla böyle bir projenin orman alanında yapılamayacağı yönündeki net görüşünden de hareketle projeden derhal vazgeçilmesi talebiyle platformumuz eylem düzenleme kararı almıştır.

Bu doğrultuda, toplumumuzun daha ileriye taşınması, doğamızın korunması, kültür-sanatımızın gelişmesi gibi farklı alanlarda çalışmalar yapan ve bir insan hakkı olan çevre hakkına sahip çıkan 50’den fazla örgütün bir araya gelerek oluşturduğu HEYKELE HAYIR PLATFORMU, 28 Temmuz Çarşamba günü, 18:30’da Girne Hirondel Çemberi’nde bir eylem gerçekleştirecektir. ‘‘Toplumsal Yıkım Projesi’’ olarak nitelendirdiğimiz ve ekolojik, ekonomik, sanatsal ve kültürel sakıncalara dolu böyle bir devasa heykel projesine karşı olan tüm halkımızı eylemimize katılmaya açıkça çağırırız.

 

Kamu oyuna önemle duyurulur.

 

HEYKELE HAYIR PLATFORMU

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