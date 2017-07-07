Doğduğun yılda 'en hit şarkı' hangisiydi?

İngiliz Independent gazetesi “Doğduğun yılın en hit şarkısı hangisiydi” başlığıyla 1956 yılından günümüze, hit olmuş olan şarkıları derledi.
Liste sayesinde herkes doğduğu yılın en ünlü şarkısını öğrenebiliyor.
Liste “Business Insider”ın en popüler albümleri ve o albümdeki en popüler şarkıyı tespit ettiği listeye dayandırılıyor.
İşte o derleme:
2016:
Drake Views
Satan Kopya Sayısı: 4.140.000
En hit şarkılar: Hotline Bling ve One Dance
2015:
Adele-25
Satan Kopya Sayısı: 8.008.000
En hit şarkılar: Hello ve When We Were Young
2014:
Taylor Swift- 1989
Satan Kopya Sayısı: 3.661.000
En hit şarkılar: Shake It Off, Blank Space ve Bad Blood
2013:
Justin Timberlake- The 20/ 20 Experience
Satan Kopya Sayısı: 2.430.000
En hit şarkılar: Suit Me ve Mirrors
2012:
Adele- 21
Satan kopya Sayısı: 5.824.000
En hit şarkılar: Someone Like You, Set Fire to the Rain ve Rumour Has It
2011:
Adele-21
Satan kopya sayısı: 5.824.000
En hit şarkılar: Rolling the Deep
2010:
Eminem- Recovery
Satan kopya sayısı: 3.415.000
En hit şarkılar: Not Afraid ve Love the Way You Lie
2009:
Taylor Swift- Fearless
Satan kopya sayısı: 3.217.000
En hit şarkılar: Love Story ve You Belong with Me
2008:
Lil Wayne- Tha Charter 3
Satan Kopya Sayısı: 2.874.000
En hit şarkılar: Lollipop, A Milli
2007:
Josh Groban- Noel
Satan kopya sayısı: 3.669.000
En hit şarkılar: The First Noel
2006:
High School Musical (Soundtrack)
Satan kopya sayısı: 3.719.000
En hit şarkılar: Breaking Free
2005:
Mariah Carey- The Emancipation of Mimi
Satan kopya sayısı: 4.969.000
En hit şarkılar: We Belong Together ve Shake It Off
2004:
Usher- Confessions
Satan Kopya Sayısı: 7.979.000
En hit şarkılar: Burn, Confessions Pt. 2 ve Yeah
2003:
50 Cent- Get Rich or Die Tryin
Satan Kopya Sayısı: 6.536.000
En hit Şarkıları: In da Clup, 21 Questions
2002:
Eminem- The Eminem Show
Satan kopya sayısı: 7.608.000
En hit şarkıları: Without Me, Sing for the Moment
2001:
Linkin Park- Hybrid Theory
Satan kopya sayısı: 4.813.000
En hit şarkılar: In the End
2000:
NYSNC- No Strings Attached
Satan kopya sayısı: 9.936.000
En hit şarkılar: Bye Bye ve It’s Gonna Be Me
1999:
Backstreet Boys- Millennium
Satan kopya sayısı: 9.446.000
En hit şarkılar: I Want It That Way ve Larger Than Life
1998:
James Horner ve Celine Dion
Satan kopya sayısı: 9.338.000
En hit şarkılar: My Heart Will Go On
1997:
Spice Girls- Spice
Satan kopya sayısı: 5.302.000
En hit şarkıları: Wannable ve Say You’ll Be There
1996:
Alanis Morissette- Jaged Little Pill
Satan kopya sayısı: 7.380.000
En hit şarkıları: You Oughta Know ve Hand in My Pocket
1995:
Hootie and Blowfish- Cracked Rear View
Satan kopya sayısı: 7.020.000
En hit şarkıları: Hold My Hand ve Only Wanna Be With You
1994:
Elton John ve Hans Zimmer- Lion King Soundtrack
Satan kopya sayısı: 4.934.000
En hit şarkıları: Can You Feel the Love tonight ve Circle of Life
1993:
Whitney Houston ve Başka Sanatçılar- Bodyguard Soundtrack
Satan Kopya Sayısı: 5.460.000
En hit şarkılar: I Will Always Love You
1992:
Billy Ray Cyrus- “Some Gave All”
Satan kopya sayısı: 4.832.000
En hit şarkılar: Achy Breaky Heart
1991:
Mariah Carey- Mariah Carey
En hit şarkılar: Vision of Love ve Love Takes Time
1990:
Janet Jackson- Janet Jackson Rhythm Nation 1814
En hit şarkılar: Miss You Much ve Rhythm Nation
1989:
Bobby Brown- Don’t Be Cruel
En hit şarkılar: My prerogative
1988:
George Micheal- Faith
En hit şarkılar: One More Try ve Father Figure
1987:
Bon Jovi: Slippery When Wet
En hit şarkılar: You Give Love a Bad Name ve Living On A Prayer
1986:
Whitney Houston- Whitney Houston
En hit şarkılar: How Will I Know ve Greatest Love of All
1985:
Bruce Springsteen- Born in the U.S.A
En hit şarkılar: Dancing in the Dark ve Born in the U.S.A
1984:
Micheal Jackson- Thriller
En hit şarkılar: Billie Jean ve Beat It
1983:
Micheal Jackson- Thriller
En hit şarkılar: Thriller ve Pretty Young Thing
1982:
Asia- Asia
En hit şarkılar: Heat of the Moment
1981:
REO Speedwagon- Hi Infidelity
En hit şarkılar: Keep On Loving You ve Take It on the Run
1980:
Pink Floyd- The Wall
En hit şarkılar: Another Bring In The Wall Part 2
1979:
Billy Joel- 52nd Street
En hit şarkılar: My Life
1978:
Saturday Night Fever: The Original Movie Soundtracak
En hit şarkılar: How Deep Is Your Life ve Stayin Alive
1977:
Fletwood Mac- Rumours
En hit şarkılar: Go Your Own Way ve Don’t Stop
1976:
Peter Frampton- Frampton Comes Alive
En hit şarkılar: Show Me The Way
1975:
Elton John- The Greatest Hits
En hit şarkılar: Your Song ve Daniel
1974:
Elton John- Goodbye Yellow Brick Road
En hit şarkılar: Bennie and the Jets
1973:
War- The World is a Ghetto
En hit şarkılar: The Cisco Kid
1972:
Neil Young- Harvest
En hit şarkılar: Heart of Gold
1971:
Jesus Christ Superstar
En hit şarkılar: Superstar
1970:
Simon and Garfunkel- Bridge over Troubled Water
En hit şarkılar: Bridge Over Troubled Water ve The Boxer
1969:
Iron Butterfly- In A Gadda Da Vida
En hit şarkılar: I A Gadda Da Vida
1968:
The Jimi Hendrix Experience- Are You Experienced
En hit şarkılar: Purple Haze ve Foxy Lady
1967:
The Monkees- More of The Monkees
En hit şarkılar: I am A Believer
1966:
Herb Albert& The Tijuana Brass- Whipped Creams& Other Delights
En hit şarkılar: A Taste of Honey
1965:
Marry Poppins Original Soundtrack
En hit şarkılar: A Taste of Honey
1964:
Hello, Dolly! (Orginal Broadway Cast)
En hit Şarkılar: Hello, Dolly!
1963:
West Side Story (Soundtrack)
En hit şarkılar: I Feel Pretty
1962:
West Side Story (Soundtrack)
En hit şarkılar: Maria
1961:
Camelot (Original Broadway Cast)
En hit şarkılar: I Ever I Would Leave You
1960:
The Sound Of Music (Original Broadway Cast)
En hit şarkılar: Do Re Mi ve The Sound Of Music
1959:
Henry Mancini – Music From Peter Queen
En hit şarkılar: Peter Gunn
1958:
My Fair Lady (Original Broadway Cast)
En hit şarkılar: With a Little Bit of Lack
1957:
My Fair Lady (Original Broadway Cast)
En hit şarkılar: The Rain in Spain
1956:
Harry Belafonte- Calypso
En hit şarkılar: Day O ve Jamaica Farewell
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