Doğduğun yılda 'en hit şarkı' hangisiydi?

Liste sayesinde herkes doğduğu yılın en ünlü şarkısını öğrenebiliyor

İngiliz Independent gazetesi “Doğduğun yılın en hit şarkısı hangisiydi” başlığıyla 1956 yılından günümüze, hit olmuş olan şarkıları derledi.

Liste sayesinde herkes doğduğu yılın en ünlü şarkısını öğrenebiliyor.



Liste “Business Insider”ın en popüler albümleri ve o albümdeki en popüler şarkıyı tespit ettiği listeye dayandırılıyor.



İşte o derleme:

2016:



Drake Views



Satan Kopya Sayısı: 4.140.000



En hit şarkılar: Hotline Bling ve One Dance



2015:



Adele-25



Satan Kopya Sayısı: 8.008.000



En hit şarkılar: Hello ve When We Were Young



2014:



Taylor Swift- 1989



Satan Kopya Sayısı: 3.661.000



En hit şarkılar: Shake It Off, Blank Space ve Bad Blood



2013:



Justin Timberlake- The 20/ 20 Experience



Satan Kopya Sayısı: 2.430.000



En hit şarkılar: Suit Me ve Mirrors



2012:



Adele- 21



Satan kopya Sayısı: 5.824.000



En hit şarkılar: Someone Like You, Set Fire to the Rain ve Rumour Has It



2011:



Adele-21



Satan kopya sayısı: 5.824.000



En hit şarkılar: Rolling the Deep



2010:



Eminem- Recovery



Satan kopya sayısı: 3.415.000



En hit şarkılar: Not Afraid ve Love the Way You Lie



2009:



Taylor Swift- Fearless



Satan kopya sayısı: 3.217.000



En hit şarkılar: Love Story ve You Belong with Me



2008:



Lil Wayne- Tha Charter 3



Satan Kopya Sayısı: 2.874.000



En hit şarkılar: Lollipop, A Milli



2007:



Josh Groban- Noel



Satan kopya sayısı: 3.669.000



En hit şarkılar: The First Noel



2006:



High School Musical (Soundtrack)



Satan kopya sayısı: 3.719.000



En hit şarkılar: Breaking Free



2005:



Mariah Carey- The Emancipation of Mimi



Satan kopya sayısı: 4.969.000



En hit şarkılar: We Belong Together ve Shake It Off



2004:



Usher- Confessions



Satan Kopya Sayısı: 7.979.000



En hit şarkılar: Burn, Confessions Pt. 2 ve Yeah



2003:



50 Cent- Get Rich or Die Tryin



Satan Kopya Sayısı: 6.536.000



En hit Şarkıları: In da Clup, 21 Questions



2002:



Eminem- The Eminem Show



Satan kopya sayısı: 7.608.000



En hit şarkıları: Without Me, Sing for the Moment



2001:



Linkin Park- Hybrid Theory



Satan kopya sayısı: 4.813.000



En hit şarkılar: In the End



2000:



NYSNC- No Strings Attached



Satan kopya sayısı: 9.936.000



En hit şarkılar: Bye Bye ve It’s Gonna Be Me



1999:



Backstreet Boys- Millennium



Satan kopya sayısı: 9.446.000



En hit şarkılar: I Want It That Way ve Larger Than Life



1998:



James Horner ve Celine Dion



Satan kopya sayısı: 9.338.000



En hit şarkılar: My Heart Will Go On



1997:



Spice Girls- Spice



Satan kopya sayısı: 5.302.000



En hit şarkıları: Wannable ve Say You’ll Be There



1996:



Alanis Morissette- Jaged Little Pill



Satan kopya sayısı: 7.380.000



En hit şarkıları: You Oughta Know ve Hand in My Pocket



1995:



Hootie and Blowfish- Cracked Rear View



Satan kopya sayısı: 7.020.000



En hit şarkıları: Hold My Hand ve Only Wanna Be With You



1994:



Elton John ve Hans Zimmer- Lion King Soundtrack



Satan kopya sayısı: 4.934.000



En hit şarkıları: Can You Feel the Love tonight ve Circle of Life



1993:



Whitney Houston ve Başka Sanatçılar- Bodyguard Soundtrack



Satan Kopya Sayısı: 5.460.000



En hit şarkılar: I Will Always Love You



1992:



Billy Ray Cyrus- “Some Gave All”



Satan kopya sayısı: 4.832.000



En hit şarkılar: Achy Breaky Heart



1991:



Mariah Carey- Mariah Carey



En hit şarkılar: Vision of Love ve Love Takes Time



1990:



Janet Jackson- Janet Jackson Rhythm Nation 1814



En hit şarkılar: Miss You Much ve Rhythm Nation



1989:



Bobby Brown- Don’t Be Cruel



En hit şarkılar: My prerogative



1988:



George Micheal- Faith



En hit şarkılar: One More Try ve Father Figure



1987:



Bon Jovi: Slippery When Wet



En hit şarkılar: You Give Love a Bad Name ve Living On A Prayer



1986:



Whitney Houston- Whitney Houston



En hit şarkılar: How Will I Know ve Greatest Love of All



1985:



Bruce Springsteen- Born in the U.S.A



En hit şarkılar: Dancing in the Dark ve Born in the U.S.A



1984:



Micheal Jackson- Thriller



En hit şarkılar: Billie Jean ve Beat It



1983:



Micheal Jackson- Thriller



En hit şarkılar: Thriller ve Pretty Young Thing



1982:



Asia- Asia



En hit şarkılar: Heat of the Moment



1981:



REO Speedwagon- Hi Infidelity



En hit şarkılar: Keep On Loving You ve Take It on the Run



1980:



Pink Floyd- The Wall



En hit şarkılar: Another Bring In The Wall Part 2



1979:



Billy Joel- 52nd Street



En hit şarkılar: My Life



1978:



Saturday Night Fever: The Original Movie Soundtracak



En hit şarkılar: How Deep Is Your Life ve Stayin Alive



1977:



Fletwood Mac- Rumours



En hit şarkılar: Go Your Own Way ve Don’t Stop



1976:



Peter Frampton- Frampton Comes Alive



En hit şarkılar: Show Me The Way



1975:



Elton John- The Greatest Hits



En hit şarkılar: Your Song ve Daniel



1974:



Elton John- Goodbye Yellow Brick Road



En hit şarkılar: Bennie and the Jets



1973:



War- The World is a Ghetto



En hit şarkılar: The Cisco Kid



1972:



Neil Young- Harvest



En hit şarkılar: Heart of Gold



1971:



Jesus Christ Superstar



En hit şarkılar: Superstar



1970:



Simon and Garfunkel- Bridge over Troubled Water



En hit şarkılar: Bridge Over Troubled Water ve The Boxer



1969:



Iron Butterfly- In A Gadda Da Vida



En hit şarkılar: I A Gadda Da Vida



1968:



The Jimi Hendrix Experience- Are You Experienced



En hit şarkılar: Purple Haze ve Foxy Lady



1967:



The Monkees- More of The Monkees



En hit şarkılar: I am A Believer



1966:



Herb Albert& The Tijuana Brass- Whipped Creams& Other Delights



En hit şarkılar: A Taste of Honey



1965:



Marry Poppins Original Soundtrack



En hit şarkılar: A Taste of Honey



1964:



Hello, Dolly! (Orginal Broadway Cast)



En hit Şarkılar: Hello, Dolly!



1963:



West Side Story (Soundtrack)



En hit şarkılar: I Feel Pretty



1962:



West Side Story (Soundtrack)



En hit şarkılar: Maria



1961:



Camelot (Original Broadway Cast)



En hit şarkılar: I Ever I Would Leave You



1960:



The Sound Of Music (Original Broadway Cast)



En hit şarkılar: Do Re Mi ve The Sound Of Music



1959:



Henry Mancini – Music From Peter Queen



En hit şarkılar: Peter Gunn



1958:



My Fair Lady (Original Broadway Cast)



En hit şarkılar: With a Little Bit of Lack



1957:



My Fair Lady (Original Broadway Cast)



En hit şarkılar: The Rain in Spain



1956:



Harry Belafonte- Calypso



En hit şarkılar: Day O ve Jamaica Farewell