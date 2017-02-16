Doğduğunuz aya göre kişilik analizi

Doğduğunuz ay karakterinizi etkiliyor...

OCAK ayında doğanlar:

Hırslı ve ciddi kişiliklerdir, öğrenmeyi ve öğretmeyi severler. İnsanların zaaflarını ortaya çıkarmayı severler ve çok eleştirirler. Akıllı ve planlı programlıdırlar, çok çalışırlar ve üretkendirler.Duyarlı ve derin hisleri olan kişilerdir, insanları mutlu etmeyi bilirler. Aşırı dikkatlidirler, zor heyecanlanırlar. Romantiktirler ama aşklarını ifade etmekte zorlanırlar. Çocukları severler, evcil ve sadık bir eş olurlar ve kıskançtırlar.

ŞUBAT ayında doğanlar:

Somut şeylere önem verirler, değişkendirler. Sessiz, utangaç ve ağırkanlıdırlar. Kendilerine güvenleri pek yoktur. Dürüsttürler ve özgürlüklerine düşkündürler.

Bazen saldırganlaşabilirler. Kesin olmayan şeylerden hiç hoşlanmazlar, inatçıdırlar. Hayallerinin peşinden giderler, batıl inançlara eğilimlidirler.

MART ayında doğanlar:

Çekici kişiliklerdir, utangaç ve tutucudurlar. Esrarengiz kişiliklerdir, cömert ve sempatiktirler. Rahatlarına düşkün, duyarlıdırlar, hizmet etmekten zevk alırlar. Kolay sinirlenmezler, güvenilirdirler, nezakete önem verirler.

İyi birer gözlemcidirler, kinci oldukları söylenebilir. Seyahat etmeyi severler, dikkat çekmeyi severler. Dekorasyona meraklıdırlar, tempolu müzikleri severler.

NİSAN ayında doğanlar:

Aktif ve enerji doludurlar. Çabuk karar verip çabuk pişman olurlar, şefkatlidirler. Mantıklıdırlar ve diplomatiktirler. İnsanları teselli etmeyi severler.

Dostlarının sorunlarıyla yakından ilgilenirler. Cesur ve maceraperesttirler, sevgilerini ve ilgilerini belli ederler. Hafızaları güçlüdür, baş ve göğüs hastalıklarına meyillidirler.

MAYIS ayında doğanlar:

Sert yapılıdırlar, kolay sinirlenirler, ilgi çekicidirler. Fiziksel güzelliğe önem verirler, motivasyona ihtiyaçları yoktur. Sistematik çalışırlar, hayal kurmayı severler.İleri görüşlüdürler, kolay sakinleştirilirler ve anlayışlıdırlar. Kulak ve boyun bölgeleri hassastır. Edebiyat ve sanatla ilgilidirler, evde oturmayı sevmezler. Çocukları çok severler.

HAZİRAN ayında doğanlar:

Aynı anda birden fazla şey düşünürler. Nazik ve tatlı dillidirler. Hassas ve kararsızdırlar.Komik ve eğlencelidirler. Konuşkandırlar ve kolay arkadaş edinirler. Kolay incinirler, grip olmaya yatkın bünyeleri vardır. Çok inatçıdırlar.

TEMMUZ ayında doğanlar:

İyi birer sırdaştırlar, bazen de anlaşılmaları güç olabilir. Aşırı gururludurlar, başkalarının düşüncelerine aşırı önem verirler. Kin tutmazlar, sempatiktirler.Yalnız olmayı severler, arkadaş sıkıntısı çekmezler. Kolay öğrenirler, zor ikna olurlar. Mide sorunları olabilir. Ağır işleri severler.

AĞUSTOS ayında doğanlar:

Şakalaşmayı severler, duyarlı ve ilgilidirler. Korkusuzdurlar ve liderlik özellikleri vardır. İlgi odağı olmayı çok severler. Romantiktirler.

Ruhbilimle ilgilenir, kolay provoke edilirler. Dikkatli ve tedbirlidirler, bağımsızlıklarına düşkündürler. Yol göstermeyi severler.

EYLÜL ayında doğanlar:

İyi birer konuşmacıdırlar. Sadık ve güvenilirdirler. Detaylarla uğraşırlar, sorumluluk almayı severler. Bilgi ve kültüre önem verirler. İnsanların hatalarını yüzlerine vurmayı severler. Sporu ve seyahat etmeyi severler. İlişkilerinde seçicidirler, hislerini kendine saklarlar.

EKİM ayında doğanlar:

Herkesle sohbet etmeyi severler, ilgi odağı olmak isterler. Yalancılığı yapmacıklığı sevmezler. Arkadaşlarına çok önem verirler. Çabuk kırılıp çabuk toparlanırlar.Bencildirler, kendiliğinden yardım teklif etmezler. Başkalarının düşüncelerine önem verirler. Duygusaldırlar ve kendine güvenleri gelişmemiştir.

KASIM ayında doğanlar:

Eğlenceli kişiliklerdir, çalışkan ve sorumluluk sahibidirler. Kontrolü ele almayı severler, sır saklamayı bilirler. Enerjiktirler ve çevrelerini motive eden kişilerdir. İyi birer liderdirler, içten ve yardımseverdirler.Adil davranırlar, sürprizleri severler. Hataları affetmezler, iradeleri güçlüdür. Derin duygularla severler, herkesi olduğu gibi kabul ederler.

ARALIK ayında doğanlar:

Sadık ve cömerttirler. Birlikte vakit geçirilmesi eğlenceli kişiliklerdir. Azimlidirler, sabırsızdırlar.Sosyal yönleri kuvvetlidir. Dostlarını kendinden fazla düşünürler. Kızgınlıkları uzun sürmez, sevildiklerini hissetmek isterler. Espri anlayışları gelişmiştir.

Gerek kendim gerekse etrafımdakiler doğrultusunda yaptığım izlenimlerde doğruluk payı var.Bakalım sizinki nasıl ?