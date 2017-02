Doğduğunuz Aya Göre Nasıl Bir Kadınsınız?

Burçlardan öteye giderek, doğduğunuz aya göre karakterinizi analiz edebilirsiniz.

OCAK

Ocak ayında doğan kadınlar son derece iddialı oldukça ciddi ve muhafazakardır. Bu ayda doğan kadınlar gerçekten çok meşhur olmaya yatkındır. Kendi duyguları hakkında konuşmayı sevmezler. Sadece kendileriyle aynı görüşte ve vizyonda olan insanların onlara yaklaşmasına izin verirler.

ŞUBAT

Şubat kadınları gerçekten romantik ve sabırlıdır. Herkes onları anlamaz, zihinleri değişken durumdadır. Bu kadınlar biraz soyut bir düşünce yapısı vardır. Eğer onlara ihanet ederseniz, bir daha asla onları göremezsiniz.

MART

Mart ayında doğan kadınların güçlü bir karizması ve güzelliği vardır. Gerçekten sadık ve adanmışlardır. Bu kadınların aşık olması zordur. Onları sıkana kadar çok sevimlilerdir. Mart doğumlu bir kadınla aynı evi paylaşmak çok keyiflidir.

NİSAN

Nisan doğumlu kadın diplomattır ve oldukça hızlı bir şekilde herkes ile iletişim kurabilirler. Bazen, kendilerine merhamet göstermeyi bilmezler. Çoğunluğu gerçekten kıskançtır ve patlarsa çok tehlikeli olabilir. Nisan kadınları sizi dünyadaki en mutlu erkek yapacaktır. Onların ruhunu güvenenlere açarlar ve kaybetmemeye çalışırlar.

MAYIS

Mayıs kadınları son derece acımasızdır ve sahip oldukları kavramlara kendilerini adamışlardır. Ayrıca çok çekici ve zor karakterleri ile onlara aşık herhangi bir erkek için tehlikeli olabilirler. Yaşadıkları sürece onları hatırlamanızın nedeni de budur.

HAZİRAN

Haziranda doğan kadınlar gerçekten merak uyandırıcı, iletişimsel ve yaratıcı kadınlardır. Onların kusurları düşünmeden konuşmaktır. Haziran kadınları gerçeği yüz yüze söylemektense arkadan konuşmanın daha iyi olduğunu düşünürler. Ayrıca, aşkta çok tehlikeli oyunculardır ve erkekleri genellikle oyuncak haline getirirler.

TEMMUZ

Temmuz ayında doğan kadınlar gerçekten samimi, gizemli, çarpıcı ve son derece akıllıdır. Çatışma istemezler ve herkes için son derece saygılıdırlar. Ancak onları aldatırsanız sizi asla affetmeyeceklerdir.

AĞUSTOS

Bu kadınlar öz merkezin ve müthiş bir kalbin kombinasyonudur. Bu kadınlarla uğraşmayın çalışmayın çünkü eninde sonunda onlar kazanacaktır. Her zaman ilginin merkezi olmak ve erkeklerin ilgisini çekmek isterler.

EYLÜL

Eylül ayında doğan bu kadınlar nazik, disiplinli ve muhteşemdir. Onlara ihanet edecek olanları asla affetmezler. Bu nedenle, intikam almayı severler. Bu kadınlar uzun ilişkiler isterler, yani bir gecelik ilişkiler yaşamazlar. Sevgilerini kanıtlayan erkeklerle beraber olurlar.

EKİM

Ekim ayında doğan kadınlar güçlü bir karaktere sahiptir. Gerçekten duygusaldırlar, ancak başkalarının önünde ağlamazlar. Gerçekten akıllıdırlar ve ruhlarını herkese açmazlar çünkü insanların bunu kötüye kullanma eğilimi taşıdıklarını düşünürler. Diğer dişiler onlardan çokça hoşlanmazlar çünkü onlara imrenirler.

KASIM

Kasım ayında doğan kadınlar her zaman diğerlerinden bir adım öndedir. Kolaylıkla yalan söyleyen bir insanı anlayabilirler. Gerçeği duymaya hazır değilseniz asla onlardan fikir talep etmemeniz gerekir.

ARALIK

Aralık ayında doğan kadınlar gerçekten sabırsız olabilirler ancak her daim şanslıdırlar çünkü her koşulda kazanırlar. Bu kadınlar havayı yükseltmenin en iyi yollarını bilirler. Açık bir kalpleri vardır. Bazen canları çok acıtılır ancak bir güç her daim onların yanındadır ve bu kadınlar sonunda hak ettikleri şeylere kavuşurlar.