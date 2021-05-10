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Dogecoin’in veliahtı olarak görülen SHIB Binance’de listelendi! İlk fiyatlama nasıl?

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Dogecoin’in velihatı olarak gösterilen SHIB, bugün itibariyle dünyanın önde gelen kripto para borsası Binance’de listelendi. Çıkar çıkmaz oldukça iyi rakamlar gören SHIB daha sonra fiyat dengelemesine başladı.
Dogecoin’in veliahtı olarak görülen SHIB Binance’de listelendi! İlk fiyatlama nasıl?

Dogecoin’in velihatı olarak gösterilen SHIB, bugün itibariyle dünyanın önde gelen kripto para borsası Binance’de listelendi. Çıkar çıkmaz oldukça iyi rakamlar gören SHIB daha sonra fiyat dengelemesine başladı.Kendisini ‘Dogecoin katili’ olarak tanıtan SHIB’e bugün Binance borsasında listelenmesinin ardından ilgi daha da arttı.

SHIB, listelemenin hemen ardından 0,00005000 dolara kadar çıktı. Coinin sabah 9’da fiyatı sadece 0,00001500 dolardı. Beş saatte üç buçuk kata yakın bir artış anlamına geliyor.  Listeleme sonrası düşen grafikte ilk tepki ise 0,0000300’lardan geldi.

Uzmanlara göre ise SHIB de Doge gibi temeli olmayan ve alıcı hareketlerine bağlı fiyatlanan bir çalışma. Bu yüzden yatırım yapılırken iki kez düşünülmeli. Yükselişin nereye kadar gidebileceğini kestirmek ise oldukça güç.

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