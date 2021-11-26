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‘Doğmamalıydım’ Diyerek Annesinin Doktoruna Tazminat Davası Açtı

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Britanya’da, anne karnında oluşan ‘spina bifida’yla dünyaya gelen bir kadın, ‘doğmamış olması gerektiğini’ savunarak annesinin doktoruna tazminat davası açtı.
‘Doğmamalıydım’ Diyerek Annesinin Doktoruna Tazminat Davası Açtı

Lincolnshire bölgesinde yaşayan 20 yaşındaki Evie Toombes), dava dilekçesinde, halk arasında ‘ayrık omurga hastalığı’ olarak da bilinen spina bifida’nın (hamileliğin ilk ayında oluşan bir anomali, bebeğin omurgası şekillenirken tam olarak kapanmıyor), annesi Caroline Toombes’un doktoru Philip Mitchell’in, onu hamile kalmadan önce folik asit alması konusunda uyarmaması nedeniyle oluştuğunu ifade etti.

Kaslarının zayıf ve hareket kabiliyetinin kısıtlı olmasına rağmen yıllardır ata binen ve gösteri atlayışı yapan Evie Toombes, bilgilendirilmiş olsaydı annesinin folik asit değerlerinin normale dönene dek hamileliğini erteleyeceğini, dolayısıyla kendisinin spina bifida hastası olarak doğmayacağını savundu.

Toombes’un avukatı Susan Rodway, önceki günkü duruşmada, Yüksek Mahkeme’nin hakimine, müvekkilinin ihmal nedeniyle bu şekilde doğduğunu ve bu nedenle tazminat talep ettiğini söyledi. Milyonlarca sterlin alması gerektiğini vurguladı ama net bir rakam telaffuz etmedi.

Sorumluluk kabul etmeyen ve suçlamaları reddeden Mitchell, Şubat 2001’de bebek planı yaparken kendisine giden Caroline Toombes’a ‘makul tavsiye’ verdiğini söyledi.

Caroline Toombes ise, “Bana gerekli olmadığını söyledi” diyerek Mitchell’in dengeli besleniyorsa folik asit takviyesi almasına gerek olmadığını söylediğinin altını çizdi.

“Tavsiyede bulunmuş olsaydı hamile kalma planını ertelerdim” diyen Caroline Toombes, kızının desteğe ihtiyacı olduğunu, yaşı ilerledikçe tekerlekli iskemleye daha fazla bağımlı olacağını anlattı.

Tıbbi tüplere bağımlı yaşadığını söyleyen Evie Toombes, Paralimpik Oyunları’nda mücadele etmek istiyor.

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