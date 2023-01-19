Doğru nefes almıyor musunuz?

Nefes alıp vermek kadar, nefesi nasıl aldığımız da çok önemli... Kulak-Burun-Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Abdurrahman Tokmak ‘‘En sağlıklısı burundan solunum yapmaktır. Böylelikle akciğer kapasitesi artar, kalbin yükü azalır.

Sağlıklı bir yaşam için nefes yolu burundur. Dolayısıyla burundan solunum yapıp yapmadığımızı bilmemiz çok önemli. “Eğer sürekli ağızdan nefes alıp, veriyorsanız bu durum sağlığınıza zarar verebilir” uyarısında bulunan Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr.

Dr. Abdurrahman Tokmak, burundan nefes almayı engelleyen en yaygın sorunlardan biri olan deviasyon (kemik eğriliği) ve tedavisiyle ilgili önemli bilgiler verdi. İşte açıklamaları.

Burundan nefes almanın faydaları

■ Burundan nefes almak akciğerlerin hava kirliliğinden korunmasına yardımcı olur. Ayrıca daha derin nefes alınmasını sağlayarak akciğer kapasitesini artırır. Burundaki salgılar da (mukus örtüsü) havada bulunan alerjen ve mikropların büyük çoğunluğunu tutar ve akciğere gitmelerini önler.

■ Burundan hava daha yavaş verilebildiğinden, havanın akciğerlerde kalış süresi daha fazladır. Böylelikle kandaki oksijen oranını yükseltir.

■ Boğaz hastalıklarından korur.

■ Kalp hızını yavaşlatarak, kalbin yükünü azaltır.

■ Vücudun dayanıklılığını artırır.

■ Gevşemeyi ve rahatlamayı sağlar.

■ Horlamayı azaltıp kaliteli bir uyku sağlar.

■ Burun tıkanıklığına bağlı uyku apne sendromunu önler.

■ Astım hastalarında atak sıklığını azaltır.

■ Ağız ve yüz gelişiminin bozulmasını engeller.

■ Ağız-boğaz kuruluğunu önler ve ağız kokusunu hafifletir.

Basit bir operasyonla sorun çözülür

Üst solunum yolu enfeksiyonları, geniz eti, alerjik rinit gibi sorunların yanı sıra deviasyon burun solunumunu engelleyen yaygın bir problemdir. Deviasyon burnun orta hattındaki septum yapısının sağa veya sola doğru eğilmesi olarak tanımlanır. Deviasyon genetik olabileceği gibi bir travma sonrasında da gelişebilir. Tedavi edilmemesi halinde, kalitesiz bir uyku, düşük oksijen kapasitesi, uykuda nefes durması, horlama, boğaz kuruması, kronik farenjit atakları, burun kanaması gibi birçok sorun ortaya çıkar. Deviasyon ameliyatları günümüzde oldukça kolaydır. Bu ameliyatla doğal burun solunumu yani burnun normal işlevi sağlanır.

Burun estetiği (rinoplasti) burun görüntüsünü düzeltmek ya da yeniden yapılandırmak amacıyla uygulanan estetik operasyondur. Rinoplasti görsel amaç haricinde nefes alma sorunlarına yol açan deviasyon probleminde tamamlayıcı işlem olarak uygulanır. Hem doğal burun solunumu yani burnun normal işlevi sağlanır hem de burun estetik bir görünüme kavuşur.

Ağızdan solunum yapmak hangi sorunlara yol açar?

■ Ağızdan nefes alındığında burunun virüs ve bakterilere karşı sağlamış olduğu savunma mekanizmaları devre dışı kaldığı için solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma riski artar.

■ Horlama ve tıkayıcı uyku apnesi gelişir.

■ Ağızda kuruluk oluşur. Bunun sonucunda ağız içindeki asit düzeyi diş çürüklerine ve diş eti hastalıklarına yol açar.

■ Boğaz ağrısı, baş ağrısı ve kuru öksürük sık görülür.

■ Çocuklarda anormal yüz gelişimi ve yapısal diş bozuklukları oluşur.

■ Stres hormonu artar.

Burun estetiği ameliyatı kaç yaşında yapılabilir?

Kadınlarda 17-18, erkeklerde 18 ve üzeri yaşlarında yapılabilir. Ancak kişinin sağlığını etkileyen özel durumlarda daha erken yaşlarda uygulanabilir. Burun estetiği ameliyatı (rinoplasti) genellikle genel anestezi altında yapılan bir operasyondur. Hasta bir gün sonra taburcu olur. Ameliyat süresi vakanın durumuna göre ortalama 2-5 saattir. Günümüzde rinoplasti, yapısal elemanların (kıkırdak-kemik) çıkarılması ya da bütünlüğünün bozulması yerine yerinde şekillendirme ve kıkırdak eklentileri ile yeniden anatomik düzenleme teknikleri ile yapılır. Ameliyat sırasında doku ilavesi gerekebilir, bu hastanın kulak ya da kaburgasından alınabileceği gibi sentetik doku da kullanılabilir. Operasyon sonrası ilk 4-6 saat arası soğuk uygulama yapılır. Günümüzde rinoplasti sonrası dönemde hastaların en çok yakındığı ağrı ve şişlik-morluk durumları yok denecek kadar azalmıştır. Göz çevresi ciltteki renk değişikliği ikinci üçüncü gün olsa da bir haftada kaybolur. Burun sırtındaki atel 7 gün sonra çıkarılır. Cilt özelliğine göre sonrasında bir hafta kalacak şekilde bant uygulaması yapılabilir. Operasyon sonrası erken ödem dönemi 6-8 hafta sürer. Tam iyileşme ve son halin ortaya çıkması yaklaşık bir yıl sürer.