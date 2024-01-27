Uzun zamandır beklediğimiz, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin önlem paketi dün gece sonunda sayın başkan Hristodoulides tarafından açıklandı. Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi olarak her zaman Kıbrıs Cumhuriyeti ile uzlaşı ve diplomasi yolu ile bu sorunun çözülebileceğine, uluslararası hukukun üstünlüğüne inandık ve dün gece de Kıbrıs Cumhuriyeti, bu inancımızın bizlere ne kadar doğru olduğunu gösterdi. Buradan da sayın Hristodoulides’e çok teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz.

Dün açıklanan önlemlerin birinci maddesi ve en önemli noktalarından biriydi karma evlilik sorunu için yapılan bu açılım. Ancak yine de belirtmemde fayda var: “Doğru yöne atılan ilk adım, ancak sorunun çözülmesi için daha gidilmesi gereken çok yolumuz var.” İki sene önce hiç kimse tarafından konuşulmayan karma evlilik sorunu hakkında, bugün Kıbrıs Cumhuriyeti başkanı bir açılım yapıyorsa eğer, bu bizlerin, hepimizin birer başarısıdır. Bu yüzden hepimizi tebrik ederim. 17 senedir çalışmayan Bakanlar Kurulu Vatandaşlık Başvuru sisteminin yeniden çalışmasını sağlamak gerçekten büyük bir başarı. Şimdi ise gelelim paketteki içeriğin tam olarak ne olduğuna:

“Bakanlar Kurulu’nun Şubat 2007’de aldığı karar çerçevesinde, Kıbrıs vatandaşlığı için askıda olan başvuruların incelenmesine başlayacak.”

· Kıbrıs Cumhuriyeti’nden yapılan resmi açıklamalara göre, şu an Bakanlar Kurulu Vatandaşlık Başvuru sistemi, 2007 öncesi Kıbrıs Cumhuriyeti’ne vatandaşlık başvurusu yapmış, belgeleri içeride bulunan, ve ellerinde başvurularının alındıklarına dair, üzerinde başvuru numarası bulunan bir belge olan kişiler için çalıştırılıyor. Doğum belgesi ile vatandaşlık başvurusu ayni şey değildir, bunu da eklemek isterim. Bu nokta hakkındaki daha detaylı bilgiye kitapçığımızdan ulaşabilirsiniz. Kıbrıs Cumhuriyeti başkanlığından yeni bir açıklama yapılana kadar, henüz yeni başvuru kabulü yok. Zaten tahmin edebileceğiniz gibi içeride 3000’den fazla başvurusu olan kişilerin teker teker vatandaşlık başvurularının değerlendirilmesi biraz zaman alacaktır. Ama henüz bu maddenin can alıcı noktası bu değil.

· Ayrıca dipnot olarak da eklemek isterim, 2007’deki Bakanlar Kurulu kararından sonra başvuruların alım işlemleri DURDURULMUŞTUR. Ancak istisnai durumlarda başvuruları 2007’den sonra kabul edilen ve başvuru alındı belgesi ve başvuru numaraları olan istisnai kişiler için de bu sistem çalıştırılacak. Neden bu ‘istisnai’ durumların olduğunu eğer isterseniz başka bir videoda talebiniz doğrultusunda açıklayabiliriz. Şimdi, en önemli noktaya gelelim…

· Haziran 2023’te yayınladığımız kitapçığımızı okuyanlarınız mutlaka vardır. Websitemizden ulaşabilirsiniz. Hatırlarsanız biz bu Bakanlar Kurulu kararı için yaklaşık bir sene önce Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’na bir dilekçe verdik, resmi olarak görmek istediğimizi söyledik. Ombudsman’dan aldığımız rapora göre işte şunlar 2007’de Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlar:

Ve dikkatinizi çekmek istediğim nokta şu: bu Bakanlar Kurulu kararı HALA YÜRÜRLÜKTE. Zaten Kıbrıs Cumhuriyeti de dün yaptığı açıklamada BU KRİTERLER DOĞRULTUSUNDA vatandaşlıkların işleme alınacağını yazdı. Yani anlayacağınız, vatandaşlık başvuruları bu kriterlere göre ONAYLANACAK ya da REDDEDİLECEK.

· Bu noktada ise beklentilerimizi yönetmek ve gerçekçi olmayan umutlara kapılmamak önemlidir. Bunlar, Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin iyi niyetle sunduğu tek taraflı tedbirler olduğunu tekrardan vurgulamak istiyorum. Bu adım kesinlikle doğru yönde atılmış bir adımı temsil ediyor; ancak kapsamlı bir çözüm değil. Önümüzdeki süreçte reddedilen başvurular elbette kaçınılmaz olacaktır. Ancak yine de iki sene önceye dönüp bakmalı ve ne kadar yol kat ettiğimizi unutmamalıyız. 17 senedir kimsenin çalıştıramadığı Bakanlar Kurulu Vatandaşlık Başvuru Sistemi’nin çalışmasını sağladık ve bu gerçekten gurur verici bir durum. Sizlerden beklediğim, olumlu ya da olumsuz bir durum karşısında umutsuzluğa kapılmamak ve mücadeleye devam etmek. Bu olacak olan durumlar, Kıbrıs Cumhuriyeti'ne karşı bölücü söylemi körüklemek için kullanılmamalı veya siyasi oyunlarda istismar edilmemelidir. Bildiğiniz gibi sayın Hristodoulides, Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki EDEK gibi partilerin baskısı altında kalmasına rağmen bu açılımı bizler için yaptı. Küçük; ama önemli olan bu adımı bizler için attı. Bu yüzden bu adım bizler için çok değerli. Hala Kıbrıs’ta değişim için bir umut var. Umarım bu şekilde açılımların çok daha güzelleri ileride tarafımızın öncülüğünde yapılır ve bu karma evlilik sorununun çözümü, tüm Kıbrıslılar için birleştirici en önemli adımlardan biri olur.

· Eğer içeride başvurusu bulunan 3000 kişiden biri iseniz, naçizane fikrimce, dosyanızın takibini mutlaka, tahmini birkaç hafta sonradan itibaren başlayarak, en azından haftalık ya da iki haftada bir olacak şekilde Civil Registry Department’inden yapmanızdır. Onay ya da retlerin ne üzerine olacağını bu süreç başladığımızda hep birlikte daha net bir şekilde göreceğiz. Sizlerden isteğim, başvurunuz olumlu ya da olumsuz olduğunda bana ve örgütümüze bildirmenizdir. Böylelikle geri kalan mücadelemize ışık tutabilir, nasıl bir şekilde devam etmemiz gerektiğini daha net öğrenebiliriz. Eğer olumsuz bir cevap alırsanız, lütfen Kıbrıs Cumhuriyeti’nden neden olumsuz cevap aldığınıza dair resmi bir belge konusunda ısrarcı olun, bu nokta çok önemli bir nokta olacak ve daha büyük bir mücadele ateşini körükleyecektir.

· Bu henüz bir başlangıç. İleride birlikte daha çok başarıya imza atacağız arkadaşlar. Tekrardan teşekkürler Kıbrıs Cumhuriyeti, teşekkürler sayın Hristodoulides, bizlere hala Kıbrıs için çok büyük bir umut olduğunu gösterdiniz.