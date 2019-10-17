Doğrudan Ticaret Tüzüğü konusu gelecek hafta

Strazburg’da, gelecek hafta yapılacak olan Avrupa Parlamentosu (siyasi grup başkanları) Başkanlar Konferansı’nda, KKTC ile doğrudan ticaret tüzüğünün “dondurulmasının” sağlanmasının beklendiği belirtildi.

Politis gazetesi “Doğrudan Ticarete İlişkin Yeni Haberler Bu Haftadan İtibaren “ başlıklı haberinde, Brüksel’de, dün gerçekleştirilen Başkanlar Konferansı sırasında ve grupların yoğun perde gerisindeki çabalarının ardından, mutlak oy birliğinin ve doğrudan ticaret tüzüğünün “dondurulmasının” sağlanmasının mümkün olmadığını, buna karşın bu çabanın gelecek haftaya kaldığını yazdı.



Başkanlar Konferansı’nın dünkü toplantısında, doğrudan ticaret tüzüğünün “dondurulması” konusunda herkesin uzlaştığını, “Kimlik ve Demokrasi” (aşırı sağ) grubunun, imaj ve farklılık yaratmak amacıyla, iptal konusunu gündeme getirdiğini yazan gazete bunun, doğal olarak kabul edilmediğini belirtti.



Gazete doğrudan ticaret tüzüğünün dondurulmasının, gelecek hafta yapılacak olan Başkanlar Konferansı’nda onaylanmasının beklendiğini ayrıca tüzüğün; “dondurulmuş” şekilde muhafaza edilmesi şeklindeki siyasi taahhütle ile ilgili önerinin de kaydedilmesinin talep edileceğini yazdı.