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Doğrulandı: Ay’da kullanılabilir bir mağara var

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Bilim insanları, astronotların Ay’da uzun süreli misyonlar için kullanabilecekleri bir mağara bulunduğunu doğruladı.
Doğrulandı: Ay’da kullanılabilir bir mağara var

Bilim insanları, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’na (NASA) ait Ay keşif aracının radar ölçümlerini analiz etti.

Analizin sonuçları Nature Astronomy dergisinde paylaşıldı.

AA’nın araştırma sonucundan aktardığına göre ‘Apollo 11’ uzay aracının indiği yerden yaklaşık 400 kilometre uzaklıkta mağara bulundu.

Uzmanlara göre mağara lav tüpünün çökmesi sonucu ortaya çıktı.

Bilim insanları, Ay’ın zorlu çevresel şartlarından korunaklı olması nedeniyle bu mağaranın gelecekte uzun süreli misyonlar için astronotlara ev sahipliği yapabileceğini vurguladı.

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