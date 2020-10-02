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Doğu Akdeniz: AB Liderler Zirvesi'nden Türkiye'ye ambargo tehdidi çıktı

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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'deki AB liderler zirvesinde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin "Kıbrıs sularında doğalgaz arama çalışmalarında ısrar etmesi durumunda, Avrupa Birliği'nin ambargo uygulayabileceğini söyledi.
Doğu Akdeniz: AB Liderler Zirvesi'nden Türkiye'ye ambargo tehdidi çıktı

AB liderlerinin, Türkiye'nin davranışlarını gözlemleme ve "provokasyonların" durmaması halinde Aralık ayında ambargo uygulamaya başlamaya karar verdikleri belirtiliyor.

Von der Leyen "AB'nin Türkiye'yle olumlu ve yapıcı bir ilişki istediğini, bunun Ankara'nın da çıkarına olacağını vurguladıktan sonra "Ama bu sadece provokasyonlar ve baskılar durunca olur. Ankara'nın bu faaliyetlerini tekrarlaması halinde, AB elindeki tüm enstrümanları ve seçenekleri kullanacak. Elimizde derhal uygulamaya sokabileceğimiz bir alet çantamız var" dedi.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de Von der Leyen ile düzenlediği ortak basın toplantısında, liderler zirvesinde Belarus'a yönelik ambargolar konusunda uzlaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye konusunda zirveden sonraki iki hafta önemli olacak" dedi.

Michel ayrıca, "Türkiye sorununa Aralık'ta yapılacak zirvede geri dönüleceğini" belirtti.

İkili strateji, Aralık'ta değerlendirme

Avrupa Konseyi Başkanı "İkili bir stratejimiz vardı, siyasi diyaloğa bir şans verilmesini istediğimizi ifade ettik. Diğer yandan değerlerimiz ve Kıbrıs ve Yunanistan'a destek konusundaki kararlılığımızı gösterdik. Türkiye bizimle daha olumlu bir şekilde angaje olmak isterse, biz de buna hazırız" diye konuştu.

Almanya Başbakanı Anglela Merkel de, "Ankara'ya gerilimi düşürme yolunda devam etmesi" çağrısında bulunurken, "Umarız buradan yine Türkiye'yle müzakere dinamiği ortaya çıkar, hem Kıbrıs ve Yunanistan ile olan sorunlar konusunda hem de Avrupa Birliği'nin Türkiye'yle sorunları konusunda" dedi.

Belarus'a ambargolar

Bu arada, liderler Belarus'a yönelik ambargolar konusunda da uzlaştı.

Belarus'a uygulanacak ambargolar ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri AB zirvesinde birbirine bağlı iki konu oldu.

Çünkü Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye'ye karşı somut önlem alınması konusundaki baskısını sürdürüyor ve istediği adım atılmazsa Belarus'a karşı uygulanacak yaptırımları bloke etmeyi sürdüreceğini söylüyordu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel zirve öncesi yaptığı açıklamada da , Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılması gerektiğini söyledi. Merkel, "soruna barışçıl bir çözüm bulunması" konusunda kararlı olduklarını vurgulamıştı.

AB-Türkiye ilişkilerinin önemine değinen Merkel, "Türkiye ile ilişkilerimiz doğal olarak çok karmaşık ve tüm zorluklara rağmen AB'nin Türkiye ile yapıcı ilişkiler kurmasında büyük yarar var" demişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise AB üyelerinin Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile dayanışma göstermesinin "müzakere konusu olmaması gerektiğini" kaydetti.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'dan da benzer bir açıklama geldi. Kruz, Türkiye'ye yaptırımlar da dahil olmak üzere net bir yanıt verilmesi gerektiğini söyledi.

Yunanistan Başbakanı Kiryrakos Miçotakis ise zirvenin hemen öncesinde yaptığı açıklamada, "Kesin olan bir şey var: Türk provokasyonu, tek taraflı eylemler ya da aşırı söylemlerle olsun, daha fazla tolere edilemez" demişti.

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