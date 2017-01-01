Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, bugün Rum basınında yer alan demecinde, Doğu Akdeniz bölgesindeki enerji verilerini analiz etti.

Haravgi gazetesinde yer alan söyleşisinde Lakkotripis, yakın zamanda içerisinde çok büyük miktarda hidrokarbon tespit edilen Mısır MEB’indeki Zohr yatağının yapısının, tamamen Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB)” içerisinde bulunan “Eratosthenis” deniz altı dağının yapısına benzediğini söyledi.

Bundan ötürü, buna komşu olan Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki 10 numaralı parselde yapılacak olan sondajlarla ilgili çok büyük beklentiler bulunduğunu dile getiren Lakkotripis, hidrokarbonlardan istifade edilmesi şeklinin, bulunacak olan oranlara bağlı olacağını söyledi.

Kısa zaman içerisinde Rum kesiminden teknik bir ekibin, Mısır MEB’indeki Zohr yatağıyla ilgili jeolojik verileri alma konusunu müzakere etmek için Mısır’a gideceğini açıklayan Lakkotripis, İsrail ile olan anlaşmaya da değindi.

İki ülke arasındaki ortak kaynaklardan istifade edilmesi konusunda İsrail ile olan çerçeve anlaşması konusunda ise Lakkotripis, zorluklar bulunduğunu ve iki taraf için de doğru anlaşmanın yapılması için müzakereler gerçekleştirilmekte olduğunu ifade etti.

Kara terminali seçeneğinin, önceliklerinin başında olduğuna da açıklık getiren Lakkotripis, Vasiliko master planının da bu gidişata yönelik olarak tamamlandığını ve burada, büyük bir bölgenin sıvılaştırma terminali inşası için ayrıldığını sözlerine ekledi.