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Doğu Akdeniz - Çavuşoğlu: İsviçre'nin arabuluculuk teklifini prensipte kabul ettik

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Doğu Akdeniz - Çavuşoğlu: İsviçre'nin arabuluculuk teklifini prensipte kabul ettik
Doğu Akdeniz - Çavuşoğlu: İsviçre'nin arabuluculuk teklifini prensipte kabul ettik

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim tırmanırken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gün içerisinde, İsviçre'nin arabuluculuk teklifinde bulunduğunu ve teklifi prensipte kabul ettiklerini söyledi. İlerleyen saatlerde ise Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Viyana'ya bir ziyaret düzenleyen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü. Görüşmede "Doğu Akdeniz'de tansiyonun azaltılması" konusunun ele alındığı bildirildi.

Çavuşoğlu açıklamayı, resmi ziyarette bulunduğu İsviçre'de Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile düzenlediği ortak basın toplantısında yaptı.

Çavuşoğlu, İsviçre'nin arabulucu rolü üstlenme teklifini prensipte kabul ettiklerini belirtip "Yunanistan ile gerginlikten yana olmadık. Yunanistan taciz ederse karşılığını alır" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Birliği'nin (AB) tavrıyla ilgili de "AB, Yunanistan'ı daha fazla teselli etmemeli ve bunun yerine diplomasiyi ve sağduyuyu desteklemeli" diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Viyana'da bir araya gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, tüm tarafların uluslararası hukuka göre davranmasını ve ihtilaf yaşanmamasını umduğunu söyledi.

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