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“Doğu Akdeniz Enerji Zirvesi” 25 Ocak Perşembe günü düzenlenecek

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Enerji’nin geleceği ve güncel jeopolitik gelişmeler Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımı ile gerçekleşecek “Doğu Akdeniz Enerji Zirvesi”nde ele alınacak.
“Doğu Akdeniz Enerji Zirvesi” 25 Ocak Perşembe günü düzenlenecek

KKTC’den Avrupa-Akdeniz Araştırmaları Merkezi (ASEMEDS) ile Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TUMBİFED) işbirliğinde düzenlenecek “Doğu Akdeniz Enerji Zirvesi” 25 Ocak’ta Lefkoşa’da gerçekleştirilecek. Doğu Akdeniz’de devam eden enerji tartışmaları, bölgesel aktörlerle büyük güçlerin Doğu Akdeniz’deki enerji politikaları ve son dönemde İsrail-Filistin savaşı ile birlikte yaşanan gelişmelerin masaya yatırılacağı etkinlikte alanında uzman konuşmacılar görüş ve önerilerini kamuoyu ile paylaşacak.

Etkinlik, 25 Ocak Perşembe günü Kıbrıs Türk Ticaret Odası Mustafa Çağatay Konferans Salonunda TUMBİKON Başkan Vekili Can Çobanoğlu’nun  yapacağı sunuş konuşmasıyla 9.30’da başlayacak.

Açılış konuşmasının ardından, TUMBİFED Başkanı Mehmet Hüsrev ile ASEMEDS Başkanı Murat Tüzünkan’ın konuşmalarının ardından, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar birer konuşma yapacak. Açılış konuşmalarının ardından sempozyum üç farklı oturumla devam edecek.

 

Birinci Oturum: Avrupa ve Ortadoğu’da Enerji Arz Güvenliği

Londra Enerji Kulübü İcra Başkanı Mehmet Öğütçü’nün yapacağı “Küresel Enerji Güvenliği, Enerji Yatırımları ve Jeopolitik Güç Mücadelesi” başlıklı sunum ve Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı’nın “Mavi Vatan ve Kıbrıs” başlıklı sunumununun ardından başlayacak olan birinci oturumda “Avrupa ve Ortadoğu’da Enerji Arz Güvenliği” ile ilgili konular tartışılacak. Oturum başkanlığını ASEMEDS Genel Başkanı ve Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan’ın yapacağı oturumda, Kadir Has Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mitat Çelikpala, Dış Politika Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Bağcı ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektör Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Hayriye Kahveci konuşmacı olarak yer alacak.

İkinci Oturum: Doğu Akdeniz’in Yeni Enerji Jeopolitiği

Oturum Başkanlığını ASEMEDS Yönetim Kurulu Üyesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sait Akşit’in yapacağı “Doğu Akdeniz’in Yeni Enerji Jeopolitiği” başlıklı oturumda ise Ankara Politikalar Merkezi Başkanı Emekli Büyükelçi M. Fatih Ceylan, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü Kıdemli Öğretim görevlisi A. Necdet Pamir, Dış Politika Enstitüsü Küresel ve Türkiye Ekonomik Araştırmalar Direktörü Dr. Gülsüm Akbulut ile Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Sertaç Hami Başeren konuşmacı olarak yer alacak.

Üçüncü Oturum: Doğu Akdeniz Enerji Uyuşmazlıkları ve Türkiye ile KKTC’nin Pozisyonu

Zirvenin son panelinde “Doğu Akdeniz Enerji Uyuşmazlıkları ve Türkiye ile KKTC’nin Pozisyonu” ASEMEDS Genel Sekreteri ve Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Çıraklı’nın moderatörlüğünde masaya yatırılacak. Oturumda, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan Vekili Aziz Limasollu, Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Başkanı Av. Süleyman Boşça, Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal ile KKTC Cumhurbaşkanı Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal konuşmacı olarak yer alacak.

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