Doğu Akdeniz için S-400 açıklaması: Türkiye atacağı bu adımla büyük avantaj sağlar

Türkiye'nin elindeki S-400'lerin önemi her geçen gün artıyor. Henüz aktif edilmemiş olan sistemleri değerlendiren uzmanlar, "S-400'lerin kurulması ve aktive edilmesi Doğu Akdeniz'i uçuşa yasak bölge haline getirir. Bu, olası savaş durumunda Türkiye'ye büyük avantaj sağlar" ifadelerini kullanıyor.

Yunanistan'ın F-16 savaş uçakları ile gerçekleştirdiği provokasyonun ardından Meis adasına asker konuşlandırması Doğu Akdeniz'deki askeri gerilime yeni bir boyut kazandırdı. Son birkaç aya kadar enerji rekabeti ve hidrokarbon aramaları ile gündeme gelen Doğu Akdeniz her geçen gün güvenlik sorunu haline geliyor. Bölgede Türkiye'ye yöneltilen askeri tehditleri Yeni Şafak'a değerlendiren TRT World Analisti Yusuf Erim, "Bu tehditler S-400'lerin satın alınmasının ne kadar doğru ve zamanlı bir karar olduğunu gösteriyor. S-400'lerin kurulması ve aktive edilmesi Doğu Akdeniz'i uçuşa yasak bölge haline getirir. Bu, olası savaş durumunda Türkiye'ye büyük avantaj sağlar" değerlendirmesinde bulundu.

YUNANİSTAN'I TAŞERON OLARAK KULLANIYORLAR

Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Yunanistan'ı taşeron olarak kullandığını ifade eden Erim, "Libya'da Hafter'i benzer şekilde kullandılar. Fransa'nın ve BAE'nin Yunanistan'ın yanında durması askeri bakımdan Türkiye açısından büyük bir sorun olmaz" dedi.

Bir savaş çıkması halinde Yunanistan'ın yalnız kalacağını ifade eden Erim, "Bu ülkeler elbette silah ve finansal destek sağlayacaklar, ama mevcut gerilim savaş haline dönüşürse, ne Fransa ne de BAE askerleri bu savaşta olmayacak. Bu savaş ne Paris'te ne de Abu Dabi'de olacak. Bu savaş adalarda ve Yunanistan ana karalarında olacak. Atina'nın bunu hızlı bir şekilde anlaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.